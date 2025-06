Trasporto pubblico. Lacorazza: gratuità o sconti per fasce di reddito

È da inizio legislatura che, tra i primi temi posti, ci stiamo battendo affinché alle studentesse e agli studenti lucani iscritti a scuole e università venga garantita la mobilità gratuita sui mezzi del traporto pubblico locale; o comunque uno sconto, anche considerando fasce di reddito.

È un proposta avanzata e sostenuta anche dalla rete degli studenti medi.

Una iniziativa che abbiamo ribadito e rilanciato con ogni mezzo nelle nostre disponibilità, attraverso interrogazioni, a distanza di un anno non ancora riscontrate, nei dibattiti consiliari e nelle audizioni in commissione, oltre che in occasione delle conferenze stampa di presentazione di altre proposte di legge, sempre rivolte al mondo della scuola, università e formazione.

Ciò che a noi interessa è una strategia complessiva di sostegno al diritto allo studio che vada dagli studenti medi a quelli universitari, che oggi rischiano di non vedere finanziate, alle condizioni degli anni scorsi, tutte le borse di studio.

E dentro questa rinnovata visione e nella sostenibilità finanziaria del bilancio regionale si potrebbe adottare, come in Regione Puglia, almeno uno sconto del 50% per le studentesse e gli studenti.

In poche parole un investimento sociale sui nostri giovani e dunque sul futuro della nostra regione.