Trasformazione digitale e innovazione per un turismo culturale smart e sostenibile

Il workshop rientra nelle attività previste all’interno del Progetto Pilota intitolato “SDI for Tourism ecosystems innovation and development based on cultural heritage”, che è compreso nel più ampio Progetto “Ecosistema TECH4YOU – Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement” finanziato nell’ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, “Istruzione e Ricerca” – Componente 2. Il progetto Ecosistema TECH4YOU è un progetto di grande rilevanza che vede nelle regioni Basilicata e Calabria la partecipazione di ben 18 soggetti tra Università, Enti pubblici ed Enti pubblici di ricerca e Privati.

Il progetto pilota “SDI for Tourism ecosystems innovation and development based on cultural heritage” è sviluppato dal Laboratorio di Ingegneria Gestionale (LIEG) dell’Università degli Studi della Basilicata, insieme ad altri gruppi di ricerca afferenti l’area della pianificazione territoriale e urbanistica.

Nell’ambito del progetto pilota si stanno sviluppando sul territorio regionale, tra le altre attività, un’analisi volta ad approfondire lo stato della maturità digitale del settore turistico culturale, ed una serie di workshop che vedono come principali protagonisti gli operatori turistico culturali locali, esperti di innovazione e trasformazione digitale ed eventuali altri stakeholder operanti nell’ ecosistema turistico culturale.

Obiettivo dei workshop è promuovere il confronto e la collaborazione tra operatori, organizzazioni e professionisti del settore turistico culturale per approfondire, condividere e trasferire conoscenze, strumenti e pratiche legate alla trasformazione digitale e all’innovazione, offrendo opportunità di formazione e riflessione per lo sviluppo di strategie innovative per la creazione di un’offerta turistica intelligente e sostenibile.

