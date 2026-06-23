Trasformare la Basilicata in un set cinematografico d’avanguardia, dove la magia della settima arte coesiste in perfetto equilibrio con la tutela di un patrimonio naturale unico al mondo. È questo l’ambizioso obiettivo del Protocollo d’intesa ‘Il Cinema Sostenibile in Basilicata’, registrato questa mattina presso il Dipartimento regionale all’Ambiente e Territorio. L’iniziativa, nata su proposta della Fondazione Lucana Film Commission della presidente Margherita Gina Romaniello, è stata accolta con immediato entusiasmo dalla Regione Basilicata nella persona dell’assessore all’Ambiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello. Erano presenti anche il direttore generale dell’Arpab, Donato Ramunno, e il presidente dell’ente Parco della Murgia Materana, Giovanni Mianulli.

Il cuore operativo dell’accordo è l’adozione del disciplinare Green Film, lo strumento di certificazione nato nel 2017 grazie alla Trentino Film Commission e oggi promosso da una fitta rete di partner europei. Green Film non è soltanto un marchio di qualità ecologica, ma una guida pratica che incentiva le case di produzione a lavorare in modo sostenibile, riducendo i consumi energetici, ottimizzando i trasporti, abbattendo l’uso della plastica, gestendo correttamente i rifiuti e azzerando le interferenze con gli ecosistemi più fragili.

“Abbiamo accolto questa proposta con grande entusiasmo – ha dichiarato l’assessore Mongiello – perché la transizione ecologica deve essere una priorità trasversale, capace di contaminare positivamente anche l’industria culturale e creativa. La Basilicata, con i suoi parchi, la Rete Natura 2000 e l’immateriale patrimonio Unesco dei Sassi, è una terra a straordinaria densità di biodiversità. Negli ultimi anni il cinema è diventato un volano economico e turistico eccezionale per noi, ma la crescita delle produzioni non può avvenire a discapito della natura. Con il disciplinare Green Film, uno standard certificato a livello europeo, offriamo alle produzioni cinematografiche nazionali e internazionali un motivo in più per scegliere la Basilicata: la certezza di operare in una terra che valorizza il cinema responsabile e competitivo”.

“Con questo accordo – ha sottolineato la presidente Romaniello – la nostra Film Commission rafforza concretamente il proprio impegno sul fronte della sostenibilità. Vogliamo mettere a sistema le competenze del territorio adottando uno strumento consolidato in Europa. Favorire produzioni che rispettano l’ambiente non significa solo limitare l’impatto di mezzi, energia o scenografie su ecosistemi fragili, ma vuol dire soprattutto elevare il posizionamento e l’immagine contemporanea della Basilicata sul mercato globale dell’audiovisivo. Essere una terra attrattiva oggi significa anche essere una terra responsabile. Questo protocollo ci inserisce in un circuito virtuoso internazionale, garantendo alle produzioni procedure chiare e strumenti operativi moderni”.

Il protocollo si tradurrà immediatamente in un’azione strutturata attraverso l’istituzione di un Tavolo tecnico permanente che avrà il compito di accompagnare passo dopo passo i produttori audiovisivi, monitorare i piani di sostenibilità sul campo e individuare preventivamente ogni potenziale criticità ambientale prima dell’allestimento dei set, fornendo al contempo servizi qualificati e risposte snelle.