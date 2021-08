Tramutola ricorda Vincenzo Petrocelli

Una giornata per ricordare, raccogliere fondi per combattere le malattie neuromuscolari

e rendere onore ad un Tramutolese che ha dato tantissimo alla propria comunità.

Giovedì 19 Agosto, alle ore 19, presso Largo Mercato a Tramutola, avrà luogo la presentazione dell’ultimo lavoro letterario di Vincenzo Petrocelli: “Tramutola – Feudo del Barone Abate di Cava.”

Un evento fortemente voluto dalla famiglia dello storico tramutolese, in particolar modo dalla moglie Rita e dalle figlie Hilde e Francesca.

Ma non si tratta di un momento di ricordo “Privato”, si tratta anzitutto del racconto della passione di Vincenzo Petrocelli.

Un uomo che, negli ultimi anni, ha dovuto combattere le peggiori avversità della vita, ma che, nonostante questo, non ha mai smarrito la voglia di studiare, ricercare, raccontare con orgoglio le radici storiche e l’identità culturale di Tramutola.

Un orgoglio non comune, un esempio da tramandare alle giovani generazioni.

Ricordare Vincenzo Petrocelli significa anche comprendere l’importanza della cura del sapere e della conoscenza.

Ricordare Vincenzo, raccontare il suo Amore incondizionato per il proprio paese d’origine vuol dire seminare bene per il futuro della comunità tramutolese ( e non solo.)