Tramutola: al via lo screening anti covid per studenti e personale scolastico

In vista dell’oramai quasi scontato ritorno in classe (previsto per giovedì 7 Gennaio), anche i Comuni della Val D’Agri hanno deciso di predisporre delle attività di screening Anti Covid al fine di consentire un rientro tra i banchi sereno dopo le festività Natalizie.

Con questa finalità, il Comune di Tramutola, in collaborazione con la Croce Rossa e la Protezione Civile (Gruppo Lucano), sotto la supervisione del dott. Bruno Masino e del consigliere comunale dott. Vincenzo Nicoletti, fa sapere che Martedì 5 Gennaio e Mercoledì 6 verranno somministrati tamponi rapidi agli studenti (scuola primaria e secondaria) e a tutto il personale scolastico.

L’attività di screening avrà luogo all’interno della Palestra della scuola media “Leonardo Da Vinci”.

In conclusione, una nota informativa a firma del dott. Bruno Masino : “lo screening avverrà con la esecuzione di tamponi antigenici rinofaringei ( c. d. tamponi rapidi) che permettono la lettura del risultato in 15/20 minuti primi.”

A integrazione di quanto scritto e per ulteriori informazioni, pubblichiamo il post comparso poco fa sulla pagina social ufficiale del Comune di Tramutola.

Qui di seguito, il testo integrale del post.

Il Comune di Tramutola, in vista della ripresa dell’attività scolastica prevista per giovedì 7 gennaio, in collaborazione con la Croce Rossa e la Protezione Civile (Gruppo Lucano), sotto la supervisione del dott. Bruno Masino e del consigliere comunale Dott. Vincenzo Nicoletti, condurrà un’attività di screening volontaria riservata agli studenti (scuola primaria e secondaria di primo grado) e a tutto il personale scolastico per la ricerca del covid-19, sommomistrando gratuitamente i tamponi antigenici rinofaringei (c. d. tamponi rapidi) Martedì 5 gennaio e Mercoledì 6 gennaio.

L’attività avrà luogo all’interno della Palestra della scuola media “Leonardo Da Vinci”, iniziando martedì 5 gennaio dalla classe prima della scuola primaria alle ore 15:00, riservando circa 40 minuti a classe fino alle ore 18:00, finendo con la scuola secondaria di primo grado mercoledì 6 gennaio dalle ore 09:00 in poi e sino alle ore 13:00 con le stesse modalità temporali.

I docenti si inseriranno in concomitanza con le proprie classi o in coda con il restante personale.

Si fa presente che è possibile una determinata flessibilità sugli orari per cercare di andare incontro alle esigenze dei singoli che non possono rispettare quanto riportato sopra.