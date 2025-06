TotalEnergies, presentati a Corleto i progetti educativi della JV Tempa Rossa per gli studenti della Concessione “Gorgoglione”

Si è svolto a Corleto Perticara (Potenza), nella Piazzetta del Risorgimento lucano, l’evento dal titolo “Formazione ed inclusione dei Giovani: il nostro impegno a favore degli studenti delle comunità locali”, organizzato da TotalEnergies EP Italia insieme ai partner della JV Tempa Rossa (Shell Italia E&P e Mitsui EP Italia B) per illustrare i progetti di investimento sociale realizzati nell’anno scolastico 2024/2025 nelle scuole dei Comuni della Concessione Gorgoglione.

Il percorso educativo ha coinvolto studenti, docenti e professionisti, con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità, l’innovazione e il dialogo tra scuola, territorio e mondo del lavoro. Sei i moduli presentati nel corso dell’evento: Educambiente; Geoscuola; Green Greener; Progetto Lettura; Action!; PCTO. Ai corsi hanno partecipato gli alunni dell’Omnicomprensivo 16 agosto 1860 di Corleto Perticara e degli istituti Montano di Stigliano e Vittorio Alfieri di Laurenzana.

Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle 5 Leve della Sostenibilità di TotalEnergies, che guidano l’impegno della Compagnia verso uno sviluppo responsabile e integrato. In particolare, i progetti educativi presentati esprimono in modo tangibile la Leva 4, “Comunità”, che mira a creare valore condiviso nei territori in cui operiamo. Attraverso il sostegno all’istruzione, all’inclusione e alla crescita culturale dei giovani, TotalEnergies contribuisce attivamente a rafforzare il legame con le scuole e la società.

«TotalEnergies – hanno detto i rappresentanti della Compagnia – è fortemente impegnata nel promuovere l’istruzione e l’inclusione dei giovani, con l’obiettivo di accompagnarli in percorsi formativi continui e significativi. Crediamo nel valore della collaborazione con le istituzioni scolastiche e nel sostegno a iniziative che mettano in relazione l’istruzione con il territorio e il mondo del lavoro, per offrire ai ragazzi una visione più concreta e consapevole delle opportunità future».

Nel corso della manifestazione, dopo gli interventi dei rappresentanti di TotalEnergies, del sindaco di Corleto Perticara, Mario Montano e della dirigente scolastica del comprensivo “16 agosto 1860”, Michela Antonia Napolitano, i referenti dei vari progetti hanno illustrato quanto realizzato durante l’anno.

Il progetto Educambiente – presentato da Antonio Dibiase della cooperativa Nuova Atlantide – ha coinvolto 365 studenti, in un percorso sulla biodiversità e sulla valorizzazione del territorio, con attività di esplorazione nel Parco regionale Gallipoli Cognato e nelle Piccole Dolomiti Lucane.

Al progetto Geoscuola hanno partecipato 143 alunni delle scuole primarie, con focus su geositi, geodiversità e geoturismo: il corso è stato illustrato da GianMarco Guidetti di ExtraGEO, spin off accademico dell’Università degli Studi della Basilicata.

Sono stati 242, invece, gli studenti che hanno partecipato a Green Greener, un progetto sulla biotecnologia applicata all’agricoltura e sulla formazione STEM (apprendimento di discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche), come evidenziato da Vittoria Malvasi, dell’azienda “Green Greener”. Novità dell’anno, il Progetto Lettura, raccontato ai presenti da Maria Ierardi, dell’associazione Endas: i 126 studenti coinvolti si sono cimentati in un programma di fumettistica per stimolare la crescita culturale e intellettuale.

L’insegnante Maria Antonietta Cascini ha presentato invece il programma Action!, iniziativa di volontariato aziendale in cui sono stati coinvolti dieci dipendenti di TotalEnergies per attività didattiche a supporto dei docenti e con la partecipazione di 76 alunni della scuola dell’infanzia.

Nell’ambito delle attività di PCTO (Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento), infine, 57 giovani frequentanti l’Istituto Tecnico Tecnologico “16 agosto 1860” di Corleto Perticara – come spiegato dalla referente Giulia De Lorenzo – hanno svolto attività in aula e partecipato a visite guidate agli impianti di Tempa Rossa, approfondendo argomenti inerenti normativa Seveso, processi di produzione e di sicurezza, piani di monitoraggio ambientale.

A conclusione dell’evento si è tenuta una sessione di confronto e condivisione delle esperienze, che ha messo in luce un alto livello di soddisfazione dei partecipanti, espresso attraverso un questionario di gradimento. La maggior parte dei partecipanti si è dichiarata motivata, interessata ai contenuti proposti e desiderosa di prendere parte a progetti simili in futuro.

Attraverso questi progetti, TotalEnergies e i partner della JV Tempa Rossa rinnovano il loro impegno nei confronti dei giovani e del territorio e promuovendo una crescita che sia sostenibile, inclusiva e condivisa.