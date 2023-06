TotalEnergies, in un evento a Corleto presentati i progetti sociali della JV Tempa Rossa

Nel corso dell’evento “Progetti sociali per le comunità locali in Basilicata”, tenuto il 7 giugno a Corleto Perticara, sono state presentate le attività formative svolte dagli studenti nei 13 comuni del comprensorio, nell’ambito delle iniziative promosse da TotalEnergies EP Italia e dalle contitolari in joint venture della Concessione Gorgoglione, Shell Italia E&P e Mitsui E&P Italia B.

All’incontro erano presenti il sindaco di Corleto Perticara, Mario Montano, i rappresentanti della JV Tempa Rossa, la dirigente scolastica, Michela Antonia Napolitano, una rappresentanza degli studenti e del corpo docente degli istituti omnicomprensivi “16 agosto 1860” di Corleto, “Rocco Montano” di Stigliano e “V. Alfieri” di Laurenzana.

Cinque i progetti sociali realizzati nell’anno scolastico 2022-2023: “Geoscuola”, “Sicurezza in bici”, “Educambiente”, “Action!” e “Pcto: percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento”.

A “Geoscuola”, con il coordinamento dello spin off accademico dell’Università degli Studi della Basilicata ExtraGEO, hanno partecipato 148 alunni delle scuole primarie che, in sei lezioni, hanno migliorato le loro conoscenze su geologia, energia e risparmio energetico. Gli studenti, introdotti anche ai concetti di geodiversità, hanno partecipato a un’escursione all’aperto e a un “geoquiz” finale.

Sono 185, invece, gli alunni delle primarie del comprensorio che hanno aderito a “Sicurezza in bici” dell’associazione Motostaffette di Potenza. I piccoli studenti sono stati aiutati ad apprendere i corretti comportamenti da osservare quando si circola su strada, attraverso la conoscenza della bicicletta, degli esercizi tecnici di base e delle abilità motorie per una guida sicura. Al termine del percorso gli alunni hanno partecipato a manifestazioni a Stigliano, Laurenzana e Corleto.

La società Nuova Atlantide, che gestisce il Centro di educazione alla sostenibilità (Ceas) “Dolomiti Lucane” ha coinvolto, insieme a TotalEnergies, circa 380 alunni delle scuole che fanno capo ai comprensivi di Corleto, Stigliano e Laurenzana, nel progetto “Educambiente”, con attività didattiche e in aula e campi scuola sul territorio. L’intento, aiutare gli studenti a conoscere la natura e l’ambiente, con focus specifici su mondo animale, vegetale, acqua e aria.

Altra iniziativa è il progetto “Action!”: alcuni dipendenti di TotalEnergies hanno supportato gli studenti dei diversi plessi dell’omnicomprensivo “16 agosto 1860” di Corleto, con approfondimenti su matematica, robotica e lingue straniere.

Nell’ambito delle attività di Pcto, infine, 57 ragazzi delle scuole secondarie dell’Istituto tecnico settore tecnologico di Corleto Perticara, oltre ad avere partecipato ad otto ore di visite all’impianto di Tempa Rossa di Corleto e a quattro ore al Centro Gpl di Guardia Perticara, hanno svolto in classe moduli teorici su: processo di produzione, direttiva Seveso, politiche HSE (su salute, sicurezza e ambiente), innovazione digitale, geoscienze, perforazione, 12 Regole d’oro sulla sicurezza”.