TotalEnergies EP Italia premia il merito: consegnate 16 borse di studio agli studenti meritevoli

TotalEnergies EP Italia ha assegnato 16 borse di studio agli studenti del territorio che si sono distinti per impegno e merito nell’anno scolastico 2024-2025. La cerimonia di consegna si è tenuta a Corleto Perticara, nell’aula polifunzionale dell’Istituto tecnico tecnologico, nel corso di un incontro che si è svolto in un clima di partecipazione, aperto a genitori, docenti e alunni. Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa conferma l’impegno della Compagnia nel promuovere la formazione e la valorizzazione dei giovani talenti lucani.

Le borse di studio potranno essere utilizzate per l’acquisto di libri o dispositivi informatici o per esperienze di studio all’estero. In particolare, gli studenti del quinto anno avranno la possibilità di svolgere uno stage di sei mesi negli uffici TotalEnergies di Guardia Perticara oppure ricevere un rimborso delle spese universitarie sostenute nel primo anno di studi.

Le borse di studio rientrano nell’ambito delle iniziative di responsabilità sociale promosse sul territorio da TotalEnergies EP Italia insieme ai partners della JV Tempa Rossa, Mitsui E&P Italia B e Shell Italia E&P.

Alla cerimonia di consegna delle borse di studio hanno preso parte, tra gli altri, il Direttore Affari istituzionali, Relazioni Esterne & CSR di TotalEnergies EP Italia, Stefano Scisciolo, il sindaco di Corleto Perticara, Mario Montano e le dirigenti scolastiche Lucia Lombardi e Michela Antonia Napolitano rispettivamente degli istituti “Carlo Levi” e “Castronuovo” di Sant’Arcangelo.

L’iniziativa mira a valorizzare il merito e sostenere la crescita professionale degli studenti, con particolare riguardo ai futuri periti chimici, figure centrali nello sviluppo industriale e tecnologico della Basilicata. “Le borse di studio rappresentano un riconoscimento importante: non si tratta solo di un premio per l’impegno scolastico, ma anche uno stimolo per costruire un futuro di studio, lavoro e innovazione”, ha espresso Stefano Scisciolo. “Vogliamo stimolare i giovani – ha aggiunto – a credere nelle proprie capacità, offrendo loro strumenti concreti per costruire un percorso di crescita solido e qualificato”.