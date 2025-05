Totalenergies conferma l’impossibilità di procedere con il progetto del centro di eccellenza per i droni e valuta nuove alternative

Durante la riunione convocata in data 8 maggio 2025 dalla Regione Basilicata presso la Sala Inguscio a Potenza, TotalEnergies EP Italia ha comunicato l’impossibilità di procedere con il progetto del Centro di Eccellenza per i Droni (CED) a causa della mancanza di allineamento con la partnership industriale, fondamentale per la realizzazione del progetto.

A seguito di accordi preliminari per l’esecuzione del CED con la società specializzata in droni, Nimbus, TotalEnergies ha dovuto affrontare diverse richieste da parte di quest’ultimo. La Compagnia ha compiuto significativi sforzi per avviare il progetto, inclusa una significativa riduzione delle garanzie economiche richieste al fornitore. Tuttavia, le richieste avanzate da Nimbus si sono dimostrate eccessive, compromettendo seriamente la fattibilità di un progetto con loro.

Nonostante questo, alla luce delle recenti dichiarazioni di Nimbus riguardo la loro volontà di proseguire con il progetto, la Compagnia ha pianificato un incontro per discutere le loro ultime posizioni riguardo i punti critici della negoziazione.

Qualora l’incontro prefissato non dovesse portare a un esito positivo, TotalEnergies EP Italia ha proposto diverse alternative, in particolare:

L’assegnazione diretta alla Regione Basilicata dei fondi destinati al progetto CED, oppure

la definizione di un progetto alternativo in collaborazione con la Regione, le Autorità Locali e le parti sociali da realizzare nell’area di Matera e della Concessione Gorgoglione, possibilmente nel settore energetico, su modello di quanto già realizzato da altri Operatori energetici sul territorio.

La ricerca di un partner alternativo per la realizzazione del progetto, laddove possibile.

L’Amministratore Delegato di TotalEnergies EP Italia, Philip Cunningham, ha dichiarato: “Ci rammarichiamo che il progetto sia giunto a un punto di stallo, nonostante la nostra disponibilità ad accogliere diverse istanze presentate da Nimbus nel corso della lunga negoziazione. Non si tratta di una questione di volontà o di finanziamenti da parte nostra, ma non sarebbe responsabile procedere senza un partner specializzato nel settore dei droni. Ci incontreremo nuovamente con Nimbus per verificare se il progetto può essere salvato, ma stiamo ora concentrando i nostri sforzi nell’identificazione di progetti alternativi, in collaborazione con i nostri stimati Rappresentanti dell’Autorità Regionale”.