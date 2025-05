TotalEnergies, concluso il progetto “Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento” (PCTO)

Gli studenti dell’ultimo triennio dell’Istituto Tecnico Tecnologico del comprensivo “16 agosto 1860” di Corleto Perticara hanno concluso – con una visita al Centro Olio Tempa Rossa e al Centro Gpl di Guardia Perticara – un progetto di Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, ex alternanza scuola-lavoro).

Il progetto, realizzato per il quarto anno consecutivo grazie ad una convenzione fra TotalEnergies EP Italia e la scuola è stato avviato a marzo, con una serie di sessioni in aula per approfondire argomenti come il processo di separazione di gas, acqua e olio di Tempa Rossa, la normativa Seveso e moduli formativi quali la Sicurezza (attraverso 12 Regole d’Oro), la Policy HSE e il Drilling.

L’iniziativa, che rientra nella formazione on the job obbligatoria prevista dal Ministero dell’Istruzione ha coinvolto 57 studenti, per un totale di 22 ore di formazione per le classi terze e 24 ore per le classi quarte e quinte.

Le giornate dedicate alle visite sono state tre. Gli studenti, suddivisi in gruppi, hanno avuto accesso in piena sicurezza agli impianti, accompagnati da personale specializzato della Compagnia e anche da un istruttore del Centro di formazione internazionale TotalEnergies “Oleum” di Dunkerque, in Francia.

In classe sono stati affrontati anche i temi di Sostenibilità, raccontando in concreto le iniziative che la Compagnia attua attorno a quelle che vengono definite le 5 leve per un cambiamento sostenibile, ovvero strumenti che ci aiutano a trasformare i valori della Compagnia in comportamenti quotidiani. Quattro gli assi principali, in particolare: clima ed energia sostenibile, tutela dell’ambiente, benessere delle persone

e impatto positivo per tutti i nostri stakeholder.

Il progetto Pcto fa parte delle attività che la Compagnia sviluppa per il territorio, insieme ai partner della JV Tempa Rossa (Shell Italia EP e Mitsui EP Italia B) e ha ottenuto un riscontro molto positivo sia da parte dei docenti che degli studenti, che hanno colto l’opportunità di consolidare le conoscenze acquisite in aula per orientarsi in maniera più efficace e consapevole verso il proprio futuro formativo e professionale.

La Compagnia evidenzia che “fondamentali, per la riuscita del progetto, sono stati l’impegno e la collaborazione di operatori e rappresentanti aziendali, che hanno messo a disposizione degli studenti il proprio bagaglio di conoscenze e di esperienza”.

“Quest’anno – ha detto la referente Pcto e Orientamento dell’Istituto tecnico tecnologico di Corleto Perticara, Giulia De Lorenzo – la collaborazione con TotalEnergies è stata ancora più proficua, grazie alla disponibilità del responsabile dei Rapporti con il territorio, Ambrogio Laginestra, della coordinatrice dello Sviluppo sostenibile, Maria Teresa Lapadula e di tutti i formatori coinvolti nel percorso. Ci riteniamo veramente soddisfatti per le competenze che i nostri studenti riescono a raggiungere ogni anno con l’iniziativa della Compagnia”.

“Visitare gli impianti di Tempa Rossa – hanno detto i docenti dell’istituto comprensivo di Corleto Perticara che hanno aderito al progetto – è stata un’esperienza unica per gli studenti, che hanno avuto la possibilità di vedere dall’interno il lavoro di una grande azienda che opera in un campo delicato come quello dell’estrazione petrolifera e di applicare sul campo, le conoscenze acquisite a scuola. I corsi di formazione sono stati pianificati ed eseguiti con la massima attenzione e professionalità. Gli accompagnatori sono stati preziose guide, che con semplicità e chiarezza ci hanno fatto comprendere come la Compagnia operi, dalla fase di progettazione fino alla tutela dell’ambiente circostante, passando ovviamente per il complesso ciclo produttivo. Questa esperienza porterà un arricchimento nel percorso formativo degli studenti”.