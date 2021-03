Total: redazione su Tempa Rossa di uno studio di affidabilità e programmazione della fermata generale del Centro Olio

In merito alla richiesta della Regione Basilicata di sviluppare uno studio di affidabilità degli impianti, Total E&P Italia intende innanzitutto precisare di aver già predisposto, in occasione della progettazione e realizzazione del Centro Olio Tempa Rossa, uno studio dal quale ha tratto origine l’ingegneria di manutenzione degli impianti e per la quale sono state già implementate le opportune politiche di manutenzione predittiva e preventiva, già normalmente e quotidianamente applicate. Si evidenzia, infatti, che la strategia manutentiva del Centro Olio Tempa Rossa è già allineata ai migliori standard nazionali ed internazionali ed all’esperienza negli anni del Gruppo TOTAL, in relazione alla gestione dei numerosi siti operativi in ogni parte del Mondo.

Total E&P Italia, nell’ottica della massima collaborazione e trasparenza con cui ha sempre impostato il dialogo con il territorio, ha voluto ulteriormente rispondere alle preoccupazioni della Comunità, concordando con la Regione Basilicata di procedere alla predisposizione di uno studio di affidabilità degli impianti, mirato ad identificare eventuali ulteriori aree di intervento, rispetto alle quali implementare le azioni di miglioramento che emergeranno da tale studio e che andranno ad aggiungersi a quanto già ad oggi realizzato.

Lo studio di affidabilità sarà condotto avvalendosi delle competenze del gruppo TOTAL, oltre che di esperti del settore, e sarà condiviso con gli uffici regionali del Dipartimento Ambiente e con gli altri enti competenti. Pertanto, lo studio di affidabilità definirà le azioni che potranno attuarsi durante una fermata generale dedicata del Centro Olio Tempa Rossa, la cui durata sarà in funzione degli interventi identificati ed implementabili, così come risulteranno dal sopra già menzionato studio.

Total E&P Italia intende ribadire come le attività del sito Tempa Rossa rappresentino da sempre un’opportunità di integrazione nel territorio e nelle Comunità di cui è ospite e come le stesse siano parte integrante della politica di Sviluppo Sostenibile e di Responsabilità Sociale d’Impresa, che per TOTAL significano altresì salvaguardia e tutela della Salute e dell’Ambiente.

Total E&P Italia sottolinea, infine, che si impegnerà affinché la fermata generale del Centro Olio Tempa Rossa sia condotta a salvaguardia dell’economia e dell’indotto dei territori della Concessione Gorgoglione.