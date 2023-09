Total, positivo bilancio ‘bus del mare’

Sono stati oltre 4.300 i passeggeri, fra cui più di mille bambini, che in 50 giorni hanno usufruito dei viaggi di andata e ritorno verso Scanzano Jonico (Matera), confermando il gradimento di molti cittadini dei comuni della Concessione Gorgoglione nei confronti dei “Bus del Mare”, il servizio di trasporto gratuito promosso da TotalEnergies EP Italia, insieme ai partner Shell Italia E&P e Mitsui E&P Italia B, dal 10 luglio al 31 agosto.

Le corse verso il mare di Scanzano Jonico sono partite ogni giorno da Corleto, con fermate ad Armento e Guardia Perticara, da Gorgoglione e da Stigliano. Quest’anno è stato sperimentato anche il collegamento da Aliano e Cirigliano.

“I dati registrati, ancora migliori di quelli del 2022 – fa sapere TotalEnergies EP Italia, nel fare un bilancio sull’iniziativa conclusasi il 31 agosto – riflettono il crescente apprezzamento delle comunità locali nei confronti dei Bus del Mare. Siamo davvero lieti che così tanti cittadini abbiano potuto viaggiare ogni giorno in sicurezza godendo delle splendide coste di Scanzano Jonico”. Il progetto di responsabilità sociale ha consentito agli utilizzatori di raggiungere le coste lucane evitando l’utilizzo di mezzi propri permettendo ai turisti ed ai tanti lucani che tornano in Basilicata per l’estate di godere del mare di giorno e delle relazioni sociali di sera: una nuova idea di turismo a sostegno dell’economia dei comuni coinvolti nella Concessione Gorgoglione.