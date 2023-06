Torna dal 19 al 22 giugno la rassegna culturale per la consegna del Premio Rossetti-Montano

Dal 19 al 22 giugno Corleto Perticara sarà la città dell’Arpa e della Musica, durante i quali si conferirà il premio Rossetti a Joel von Lerber, musicista Svizzero di fama internazionale che si esibisce come solista con orchestre di tutto il mondo e il premio Montano a Giulia Rosa Celeste, Italiana, docente, segretario artistico e una delle prime studiose dell’Arpa Viggianese, con anche un passato da arpista d’orchestra in Italia e all’estero.

Durante la quattro giorni di musica e arte sarà inaugurata la mostra fotografica “THE VIGGIANESI” ripercorrendo il cammino dei padri dell’arpa popolare dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri.

Presso la Piazzetta del Risorgimento Lucano Joel von Lerber terrà una Masterclass di Arpa.

Il premio porta il nome di due personaggi di Corleto Perticara:

– Rocco Rossetti detto “Rocc a TOSCHC” (Tosca)”, imbianchino che, con tutta la sua umiltà, era amante d’arie d’opera ed in particolar modo della TOSCA di Puccini tanto da suonarla davanti all’Ariston di San Remo utilizzando la sua arpa.

– Pietro Paolo Montano, Giurista, Musicista e Politico che ha coltivato l’interesse ed ha tenuto vivo l’uso dell’Arpa, strumento quasi anonimo e strano per i più dell’epoca, invogliando il Rossetti – accompagnandolo con il violino – a suonare nelle poche manifestazioni, per lo più religiose, che si tenevano nel meridione di Carlo Levi.

Saranno consegnati due Menzioni speciali:

– Maria Lucia Marsicovetere, riconoscimento alla memoria di Luigi Milano

– Mirko Gisonte, Carmine Iuvone, Grazia Napoli e Pietro Cirillo

La Direzione artistica è affidata a Sara Simari, arpista, musicologa e docente al conservatorio di Bari “N. Piccinni”.

Il programma:

MAGGIORI INFORMAZIONI