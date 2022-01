Think Tank Basilicata: 3° tavolo di lavoro a Corleto Perticara

Concluso a Corleto Perticara il terzo tavolo di lavoro “Le proposte del Think Tank Basilicata nella direzione delineata per la Regione” del percorso 2021/2022 organizzato da The European House-Ambrosetti in collaborazione con la Total.

Ai nostri microfoni, la voce dei protagonisti: il Sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri, l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Corleto Perticara Rodolfo Bianchi e la Responsabile Area Scenario Sud di Ambrosetti Cetti Lauteta:

La diretta video integrale del terzo tavolo di lavoro al link https://www.facebook.com/Gazzettadellavaldagri/videos/1619390735060538

Gli inviati Andrea Mario Rossi e Gianfranco Grieco