Think Tank Basilicata: 3° Tavolo di lavoro a Corleto Perticara il 28 gennaio

“Le proposte del Think Tank Basilicata nella direzione delineata per la Regione” è il titolo del terzo tavolo di lavoro che si svolgerà a Corleto Perticara il 28 gennaio dalle ore 11:00 (diretta facebook sul nostro profilo) con la moderazione dei lavori da parte di Cetti Lauteta (Responsabile Area Scenario Sud, The European House – Ambrosetti).

Lo scenario socio-economico ha messo in evidenza la forte attualità della visione “Basilicata: energie per un futuro sostenibile” delineata dal Think Tank Basilicata, che mette al centro i concetti di sostenibilità, inclusività e innovazione.

Per dare concretezza alla visione, già nell’edizione 2020 del Think Tank Basilicata, è stato costruito un Tableau de Bord al fine di monitorare gli avanzamenti della Basilicata (sia nel tempo sia rispetto alle altre Regioni) nelle 8 aree tematiche e 3 fattori orizzontali che sostanziano la visione stessa.

1. Riorganizzazione della sanità pubblica nella direzione di un modello territoriale e decentralizzato;

2. Valorizzazione della competitività dell’industria nei settori strategici per il territorio;

3. Valorizzazione delle filiere dell’agroalimentare e del turismo quali “attrattori” locali, nazionali e internazionali;

4. Necessità di “ibridazione” di settori tradizionali e della Pubblica Amministrazione attraverso innovazione e tecnologia;

5. Realizzazione di hub formativi e/o centri di eccellenza di Innovazione & Ricerca;

6. Contrasto ai flussi migratori giovanili in uscita dal territorio;

7. Rigenerazione del tessuto urbano e del patrimonio naturalistico e ambientale come strumenti a sostegno della vocazione turistica del territorio;

8. Potenziamento del sistema infrastrutturale (a 360˚);

A. Realizzazione di progettualità di contrasto al decadimento della passione e dell’ottimismo;

B. Miglioramento dei processi di governance e più “gioco di squadra” anche con le Regioni limitrofe;

C. Ottimizzazione nell’allocazione e gestione dei fondi pubblici per lo sviluppo.

La versione finale del Tableau de Bord sarà presentata in occasione del Forum del 25 febbraio p.v.. Si anticipa che, nell’edizione 2021-2022, sarà presentata anche una vista degli Indicatori del Tableau de Bord declinata secondo le aree tematiche del Piano Strategico Regionale.

Il Rapporto 2022 conterrà anche delle proposte per il territorio, coerenti con il percorso di rafforzamento delle competenze strategiche della Regione (Filiera agritech; Imprese e filiere capital intensive; Turismo, cultura e industria creativa), rilette in una logica di tutela e valorizzazione territoriale.

Gli ambiti attualmente oggetto di studio e indagine nel percorso di elaborazione delle proposte sono: l’economia circolare e le risorse energetiche rinnovabili, la tutela delle risorse idriche, la bioeconomia e l’agritech, il turismo e l’attrattività territoriale.