“Tesori lucani – alla scoperta dei musei della Basilicata”, al via a Grumentum il 13 marzo

Venerdì 13 marzo a partire dalle 17 presso il Museo archeologico nazionale dell’alta Val d’Agri si terrà il primo incontro organizzato a Grumentum nell’ambito del progetto “Tesori lucani – alla scoperta dei musei della Basilicata“, dedicato alla valorizzazione del patrimonio archeologico dei territori afferenti al Museo.
L’evento, dal titolo “Fotografare l’archeologia – Still life reperti archeologici da Murgia Sant’Angelo di Moliterno“, prevede la visita al set fotografico allestito presso il museo dall’artista Francesco Esse nell’ambito delle attività in corso sui materiali archeologici connessi alla trasformazione del latte e nello specifico ai reperti protostorici di Murgia Sant’Angelo di Moliterno. Saranno inoltre trattati approfondimenti legati all’uso della fotografia in archeologia.
Successivamente, sono previste visite guidate a cura del personale del Museo, che sarà aperto fino alle 23.