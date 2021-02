Tempa Rossa: piccola perdita di gas infiammabile. Intervento tempestivo del sistema di sicurezza

In merito all’attivazione del sistema torcia avvenuta nella mattinata di oggi, Total comunica di aver provveduto all’invio delle notifiche inerenti i superamenti dei livelli di emissioni del Centro Olio, e allo stesso tempo, intende rassicurare che dalla rete di monitoraggio costituita dalle centraline della qualità dell’aria posizionate nelle immediate vicinanze dell’impianto, non si registra alcuna anomalia.

L’effetto di visibilità della fiamma riscontrato nella mattinata di oggi è stato causato da una piccola perdita di gas infiammabile all’interno del cabinato di un compressore del Centro Olio che è stata rilevata tempestivamente da due sensori ubicati a bordo macchina. Coerentemente con quanto previsto dalla logica automatizzata di sicurezza del Centro Olio, è avvenuto l’arresto automatico del compressore e si sono attivate le sirene d’allarme. Sempre nella logica di sicurezza dell’impianto, la sezione di trattamento gas a valle del compressore è andata automaticamente in blocco e di conseguenza il gas nel tratto interessato è stato convogliato verso le torce di sicurezza.

L’evento, ancorché di breve durata, è stato seguito dal ri-avviamento delle unità di trattamento gas che, per limitare il fenomeno di visibilità della fiamma in torcia, è avvenuto con una produzione ridotta al 50% della portata dell’impianto ed è andato via via riducendosi in tarda mattinata, quando le singole unità sono entrate completamente in servizio.

Total E&P Italia ha immediatamente inviato le note informative verso tutti gli enti competenti.

Total E&P Italia fa presente che l’intervento delle logiche di sicurezza di impianto è necessario per garantire la salvaguardia di tutto il personale coinvolto nelle operazioni, oltre che per limitare potenziali impatti sull’ambiente circostante del quale tutti siamo attori partecipi della sua tutela.