Team Bykers Viggiano sugli scudi nel Campionato Regionale Ciclocross

La settimana appena trascorsa è stata piena di impegni e soddisfazioni per il Team Bykers Viggiano che si è distinto per la conquista di ben cinque titoli di campioni regionali ciclocross nelle categorie agonistiche.

Gli impegni che hanno visto la compagine viggianese li ha visti spostarsi dal Campionato Regionale Pugliese svolto a Francavilla Fontana (BR) il 05/12 dove gli atleti viggianesi hanno ottenuto il primo posto tra la G6 Femminile con Lauria Alessandra, il secondo posto tra gli allievi secondo anno per Laguardia Luca ed il quinto nella stessa categoria per Lauria Carmine, nella categoria esordienti settimo posto per Mangino Domenico tredicesimo e quindicesimo posto per Vigliarolo Lorenzo e Carlomagno Antonio.

Il mercoledì dell’Immacolata ha visto i ragazzi impegnati nella suggestiva location dell’arena del Cross di Calabaia nel Sesto Trofeo Città di Belvedere Marittimo e valido quale quarta prova del Mediterraneo Cross.

Gli atleti hanno ottenuto il primo posto nella G6 Femminile con Lauria Alessandra mentre tra i coetanei ragazzi tredicesimo posto per Iacovino Alessandro, tra gli esordienti podio e terzo posto per Mangino Domenico, undicesimo posto per Vigliarolo Lorenzo e tredicesimo per Carlomagno Antonio, tra gli allievi secondo posto per Laguardia Luca e nono posto per Lauria Carmine, tra le donne Under 23 secondo posto per Mazziotta Chiara che riconferma anche la maglia di leader del trofeo Mediterraneo Cross, tra gli junior sesto posto per Grosso Fabio e undicesimo posto per Mileo Gabriel.

Nella giornata dell’Immacolata si è svolta a Contursi Terme la XC Grotta del Rosario in cui ha partecipato e vinto il portacolori della Team Bykers Viggiano Masino Gino nella categoria Elite.

Domenica 12 Dicembre appuntamento con il secondo Trofeo Re Manfredi, gara nazionale disputata a Palazzo San Gervasio valida sia come prova unica di campionato regionale che come quinta prova del Mediterraneo Cross che ha visto gli atleti battagliarsi nel bosco Fontetusio in cui acqua, fango e freddo non hanno rallentato la competitività ed hanno esaltato le doti tecniche dei ciclocrossisti.

I cinque campioni regionali della Team Bykers Viggiano sono: Mangino Domenico (Esordienti), Laguardia Luca (Allievi secondo anno), Mileo Gabriel (Juniores), Mazziotta Chiara (Under 23), Adinolfi Simone (Under 23), gli altri risultati hanno visto trionfare tra la G6 Femminile Lauria Alessandra al terzo successo consecutivo, tra i G6 Maschile quattordicesimo posto per Iacovino Alessandro e tra gli esordienti diciannovesimo posto per Vigliarolo Lorenzo.

Nel trofeo Mediterraneo Cross riconferma della maglia di leader per Mazziotta Chiara ed attuale quarto posto in classifica generale per la Team Bykers Viggiano. I prossimi impegni vedranno gli atleti impegnati nel campionato regionale Calabria, la tappa finale del Giro d’Italia Ciclocross a Ferentino (FR), con vista sul Campionato Italiano Ciclocross 2022 a Varano di Basiliano (Udine) per concludere la stagione il 16 Gennaio con la sesta ed ultima tappa del Trofeo Mediterraneo Cross a Torre del Greco (NA).

La Team Bykers Viggiano con in testa il presidente Dianò Giuseppe, il vice presidente Rosciano Antonio, i soci e i tecnici Lagrutta Domenico, De Rosa Francesco, Babino Cono augurano a tutti un felice e sereno Natale dando il benvenuto al nuovo Anno con la speranza per ognuno di poter realizzare i propri progetti.

Un ringraziamento doveroso all’amministrazione comunale di Viggiano e a tutti gli sponsor che con il loro impegno ed aiuto hanno contribuito e contribuiscono all’attività dell’associazione che si avvia per il dodicesimo anno allo svolgimento della crescita e promozione del territorio attraverso la bicicletta.