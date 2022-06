Team Bykers Viggiano: incetta di vittorie tra Puglia e Basilicata

La settimana appena trascorsa è stata piena di impegni e soddisfazioni per il Team Bykers Viggiano che si è distinto per la conquista di ben sette primi posti individuali oltre a due primi posti societari nelle gare disputate tra la Puglia e la Basilicata.

Gli impegni che hanno visto la compagine viggianese impegnati in Puglia con le categorie agoniste li ha visti primeggiare nel terzo Trofeo XC Bosco Denora di Santeramo in Colle nel quale oltre a dover affrontare le difficoltà tecniche del percorso hanno dovuto fronteggiare le forti temperature (oltre 40 gradi) ma, ancora una volta gli atleti viggianesi hanno dimostrato tutto il loro valore ottenendo brillanti risultati.

Si sono particolarmente distinti gli esordienti del secondo anno che con una bellissima prova hanno riempito tutti e tre i posti del podio con la vittoria di Mangino Domenico seguito dal secondo e terzo posto di Vigliarolo Lorenzo e Carlomagno Antonio Giovanni, nella categoria Esordienti primo anno donne vittoria per Lauria Alessandra mentre negli allievi secondo anno settimo posto per Lauria Carmine, la prova valida quale prova del Challenge XCO Puglia ha visto rafforzarsi la quinta posizione in classifica tra le società agonistiche.

Gli atleti della Team Bykers Viggiano hanno visto riconosciuto anche a livello regionale i loro risultati con le convocazioni per le partecipazioni alla Coppa Italia Giovanile XCO nelle precedenti gare che si sono disputate in Sicilia ad Agrigento ed in Emilia Romagna a Lugagnano d’Arda (PC) con le prossime tappe che interesseranno il 18 Giugno in Valle d’Aosta a Courmayer e appuntamento attesissimo con la tappa di casa a Viggiano il 03 Luglio con il V Trofeo XCO delle due Pinete valida quale quarta prova della Coppa Italia Giovanile XCO.

Ulteriore soddisfazione per la dirigenza e società della Team Bykers Viggiano è stata la netta vittoria che il quartetto giovanissimi nella staffetta composta da Alberti Maria Azzurra, Cuozzo Alberto, Giampietro Michele e Carlomagno Nicolò ha ottenuto nella fase regionale del Trofeo Coni, la prova disputata il giorno 02 Giugno a Bernalda (MT) porterà il team viggianese per la seconda volta consecutiva a rappresentare la Regione Basilicata nella finale nazionale del trofeo Coni a fine settembre in Toscana in provincia di Siena.



A conclusione di una settimana intensa i giovanissimi hanno fatto incetta di primi posti nella prima Gimkana Palazzese a Palazzo San Gervasio (PZ) e valida quale seconda prova del campionato regionale per società Basilicata classificandosi al primo posto come società.

I primi posti sono stati ottenuti da Cuozzo Mariapina nella G1 Femminile e Alberti Maria Azzurra nella G4 Femminile, nella G1 Maschile con Alberti Angelo, nella G4 Maschile con Cuozzo Alberto, nella G5 Maschile con Carlomagno Nicolò con il secondo posto di Giampietro Michele a completare una trasferta ricca di soddisfazioni e risultati.

Appuntamento alle prossime gare in programma e soprattutto vi aspettiamo numerosi a Viggiano il 03 Luglio per la Coppa Italia Giovanile XCO che vedrà la partecipazione di tutti i comitati regionali oltre che di diverse società che vorranno confrontarsi con i migliori esordienti ed allievi del panorama nazionale.