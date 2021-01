Tavolo permanente della Sanità in Val D’Agri. Incontro con l’Ass. Leone, Dir. ASP Bochicchio e Dir. San Carlo Spera

Si è tenuto ieri, Giovedì 7 Gennaio, presso il centro sociale di Villa D’Agri, il primo incontro operativo al fine di porre le basi per la nascita del tavolo permanente della sanità in Val D’Agri.

L’iniziativa, promossa e coordinata dal comitato “Uniti per la Val D’Agri“, in collaborazione con le associazioni di volontariato e di pubblica assistenza, ha visto la partecipazione di gran parte dei sindaci della Val d’Agri (altri sindaci assenti in questa occasione hanno comunque manifestato l’intenzione di aderire all’iniziativa).

Il tema centrale della serata è stato il potenziamento del presidio ospedaliero di Villa D’Agri.

Sono intervenuti nel corso del dibattito, l’assessore regionale alla Sanità dott.Rocco Leone, il direttore generale di ASP Basilicata Lorenzo Bochicchio e il direttore generale dell’ Azienda Ospedaliera San Carlo ing. Giuseppe Spera.

Ai nostri microfoni, oltre ai dirigenti regionali, vari Sindaci: Marzo Zipparri di Marsicovetere, Antonio Rubino di Moliterno, Amedeo Cicala di Viggiano, Salvatore La Grotta di Sant’Arcangelo e Gelsomina Sassano di Marsico Nuovo. Il consigliere Regionale Nario Aliandro, il Presidente Pubblica Assistenza Carmine Lizza, Michele Branda del Comitato “Uniti per la Val d’Agri”.