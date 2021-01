Task force regionale: 42 contagi da covid-19 con 57 guariti e 1 decesso

La task force regionale comunica che ieri, 27 gennaio, sono stati processati 669 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 42 (tutti residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Le positività riscontrate riguardano: 2 residenti ad Avigliano, 1 a Baragiano, 1 a Bella, 3 a Bernalda, 5 a Lauria, 1 a Lavello, 1 a Maratea, 7 a Matera, 4 a Melfi, 2 a Montescaglioso, 1 a Pignola, 2 a Policoro, 6 residenti a Potenza di cui 1 in isolamento a Roma, 1 residente a Rotondella, 2 a Scanzano Jonico e 3 a Venosa.

Nella stessa giornata sono guarite 57 persone, tra cui 1 residenti in Lombardia in isolamento a Lauria e 1 una persona residente e in isolamento in Puglia. I lucani guariti risiedono 1 ad Avigliano, 5 a Banzi, 1 Filiano (in isolamento a Rionero in Vulture), 3 a Grumento Nova, 9 a Lavello, 3 a Maratea, 1 a Missanello (in isolamento a Sant’Arcangelo), 1 a Montemilone, 1 a Paterno, 3 a Pescopagano, 2 a Pisticci, 2 a Policoro, 2 a Potenza, 7 a Rapolla, 1 a Rionero in Vulture, 4 a Ruoti, 2 a Sarconi, 1 a Scanzano Jonico, 1 a Spinoso (in isolamento a Marsico Nuovo) e 5 a Venosa.

Nel bollettino odierno la task force riporta 1 decesso, avvenuto lo scorso 25 gennaio all’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ di Matera.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 6.719 di cui 6.643 in isolamento domiciliare. Sono 5.669 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 310 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 76: a Potenza 29 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 26 in Pneumologia, 8 in Medicina d’urgenza e 2 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 5 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive e 6 in Pneumologia dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 207.421 tamponi, di cui 192.070 risultati negativi, e sono state testate 128.348 persone.

Il bollettino quotidiano con i dati riassuntivi.