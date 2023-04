Taglio e carotaggio cemento armato: quando vengono effettuati e perché

Taglio e carotaggio cemento armato sono due tecniche utilizzate nel settore della costruzione e del restauro di edifici. I campi di applicazione sono numerosi, come la rimozione di porzioni di cemento armato, la creazione di fori per impianti idraulici ed elettrici, e la verifica della resistenza e dello stato del materiale in questione.

In questo articolo vedremo quando queste tecniche vengono effettuate, perché e le differenze che le contraddistinguono, in questo modo sarà più semplice capire qual è quella più indicata in base alle proprie esigenze e individuare così una ditta specializzata in taglio e carotaggio del cemento armato a Potenza e dintorni.

Quando viene effettuato il taglio del cemento armato?

Il taglio del cemento armato viene effettuato quando è necessario rimuovere parti di una struttura realizzata in questo materiale. Questo può essere necessario per diversi motivi, come la creazione di aperture per porte o finestre, la rimozione di una porzione danneggiata della struttura o l’adeguamento alle normative antisismiche.

Questo procedimento può essere effettuato con diverse tecniche, tra cui quella con il disco diamantato, l’esplosione controllata e la fresa a nastro. La tecnica utilizzata dipende dalle caratteristiche della struttura e dallo scopo del taglio.

Perché viene effettuato il carotaggio del cemento armato?

Il carotaggio del cemento armato viene effettuato per creare fori nella struttura. Questi buchi sono utilizzati per installare impianti idraulici ed elettrici, verificare la qualità e lo stato del materiale o prelevare campioni per analisi.

La tecnica viene effettuata con un’apparecchiatura apposita, chiamata carotatrice, che utilizza un trapano diamantato per perforare il cemento armato. In genere, il foro creato ha un diametro compreso tra 12 e 300 millimetri. Si tratta di un procedimento che consente di evitare danni alla struttura durante l’installazione di impianti idraulici ed elettrici.

Quali sono le differenze tra taglio e carotaggio cemento armato?

Seppure simili, taglio e carotaggio cemento armato sono due tecniche differenti, utilizzate in contesti e per scopi diversi.

Il primo elemento dissonante sta nello scopo delle due tecniche, la prima viene effettuata per rimuovere porzioni di una struttura di cemento armato, mentre la seconda per creare fori nella struttura. Anche gli strumenti utilizzati sono diversi: disco diamantato, esplosione controllata e fresa a nastro nel primo caso e carotatrice nel secondo.

Come abbiamo visto in precedenza, il taglio del cemento armato può essere effettuato su una superficie più ampia, mentre il carotaggio viene effettuato per creare fori di dimensioni minori. Inoltre, la prima tecnica viene effettuata quando è necessario rimuovere porzioni di una struttura, mentre l’altra in qualsiasi momento, anche durante la costruzione di una nuova struttura o durante il suo restauro.

Che sia taglio o carotaggio cemento armato, risulta essenziale rivolgersi solo ed esclusivamente a professionisti del settore, che utilizzano attrezzature appropriate e garantiscono sicurezza alla struttura e agli operatori. In questo modo si potrà far valutare lo stato della costruzione e intervenire tempestivamente per evitare problemi maggiori in futuro.