Svimar e provincia di Potenza: un patto corale per lo sviluppo dell’area vasta

Il 18 Dicembre 2025, si è delineato il futuro della governance territoriale lucana, nella prestigiosa cornice del Museo Provinciale di Potenza.

Durante il workshop “Territori in connessione: visioni ed azioni strategiche per il governo dell’Area Vasta”, la SVIMAR (Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne) ha siglato un Protocollo d’Intesa cruciale per l’aggiornamento del Piano Strutturale Provinciale (PSP).

Alla giornata di lavori hanno preso parte attivamente il Presidente di SVIMAR, Giacomo Rosa, e la portavoce Carmen De Rosa, inserendosi in un dibattito di altissimo profilo istituzionale che punta a trasformare la Provincia di Potenza in un modello europeo di resilienza.

Il cuore dell’evento è stata la nascita di una rete stabile di cooperazione. La SVIMAR, insieme a partner di eccellenza, ha aderito a un partenariato permanente che vede coinvolti:

* Mondo Accademico e Ricerca: Università della Basilicata (con il Prof. Francesco Scorza), l’IMAA-CNR e l’ISPC-CNR.

* Ordini Professionali: Ingegneri, Architetti, Geologi, Geometri e i Dottori Agronomi e Forestali.

* Istituzioni e Tutela: ANCI Basilicata e la Camera Forense Ambientale (CFA).

* Sociale e Territorio: Scuola della Montagna, UICI e l’Associazione Io Potentino Onlus.

Il Presidente Giacomo Rosa, intervenendo durante la sottoscrizione, ha ribadito l’impegno dell’associazione:

“Il nostro sostegno al Presidente Christian Giordano e alla Provincia è totale. Questo Piano Strutturale, integrato con il Resilience HUB e le linee guida dell’Agenda 2030, rappresenta la bussola per sottrarre le aree interne alla marginalità. Firmare questo protocollo insieme a una compagine così vasta di attori scientifici e sociali significa costruire finalmente una ‘visione di sistema’ che connette infrastrutture, ambiente e comunità.”

La portavoce Carmen De Rosa ha poi sottolineato l’importanza del metodo inclusivo: “La partecipazione non è solo un termine tecnico, ma la base della nuova pianificazione. Vedere seduti allo stesso tavolo istituzioni, esperti di resilienza climatica e rappresentanti del terzo settore dimostra che la Provincia di Potenza sta diventando un vero laboratorio di co-progettazione. Come SVIMAR, vigileremo e sosterremo affinché queste azioni si traducano in sviluppo concreto per i nostri borghi e per il network dei comuni resilienti.”

Sinergia Istituzionale e Prospettive

Il workshop ha beneficiato di contributi di rilievo, tra cui quelli del Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, del Consigliere Provinciale Rocco Pergola e dell’Assessore Regionale all’Ambiente Laura Mongiello, la quale ha confermato il pieno supporto del Dipartimento regionale al percorso intrapreso.

Il nuovo PSP non sarà solo uno strumento urbanistico, ma un raccordo operativo con il PNRR e il Green Deal Europeo, agendo su biodiversità, infrastrutture verdi e blu e rigenerazione urbana.

Il prossimo passo: SVIMAR parteciperà attivamente ai laboratori tematici e alle consultazioni territoriali previste per i prossimi mesi, portando le istanze delle aree interne al centro della strategia di Area Vasta.

SVIMAR- Ufficio Stampa