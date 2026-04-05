Svimar alla Via Crucis con il Santo Padre

Ci sono momenti in cui l’impegno sociale, la passione per il proprio territorio e la fede si fondono in un’unica, grandissima emozione. È quello che hanno vissuto i componenti dell’associazione Svimar (Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne) durante la suggestiva cornice della Via Crucis a Roma. Anche se in questa occasione Ettore Durante non stava rappresentando ufficialmente l’associazione, la Svimar si è sentita partecipe e orgogliosa di avere un proprio socio Fondatore e stimato componente del Direttivo in un ruolo così speciale. Durante aveva già invitato il direttivo SVIMAR a prendere parte il giorno 1 aprile all’udienza in Piazza San Pietro, a cui ha preso parte il Presidente Giacomo Rosa con Ettore Durante e Michele Laurino, insieme ai rappresentanti delle associazioni “Alto Tirreno” guidati dal sindaco di Orsomarso, Alberto Bottone, e dal consigliere regionale Antonio De Caprio . Accompagnati dalla Banda Musicale “Francesco Salerno” di Orsomarso che si è esibita davanti al Santo Padre, procedendo poi presso la sede dell’ospedale pediatrico “Bambin Gesù” al Gianicolo scelto come “un luogo simbolo di speranza e cura”, con il coinvolgimento di tutti i piccoli pazienti e del personale sanitario. L’iniziativa itinerante è stata organizzata per portare un messaggio di speranza pasquale ai pazienti e per rendere omaggio a Papa Leone XIV ambasciatore di pace “La musica strumento di pace disarmata e disarmante”. Durante ha avuto l’altissimo onore di portare la luce della fiaccola durante la processione del venerdì Santo al Colosseo, camminando proprio a fianco del Santo Padre.

L’immagine di Ettore Durante che sorregge la fiaccola accesa non è solo un bellissimo ricordo personale o associativo, ma assume un forte valore simbolico. Quella luce rappresenta la speranza e la resilienza di un intero territorio, un simbolo di luce per la sua amata terra di Calabria e per tutto il Mezzogiorno. Uno speciale plauso corale vanno proprio a Ettore Durante, per la profonda fede dimostrata e per l’impegno che, senza sosta, profonde. Da anni la Svimar si distingue come un’associazione Concreta e affidabile: Un solido punto di riferimento per le imprese, i cittadini e gli amministratori locali. Vicina ai sindaci: Sempre in prima linea a supporto dei primi cittadini delle aree interne. Focalizzata sul futuro: Impegnata quotidianamente per combattere lo spopolamento e migliorare infrastrutture, sanità territoriale, scuola, viabilità e occupazione. Nuova linfa per proseguire il cammino Poter ricevere idealmente il conforto e il sostegno del Santo Padre in un’occasione così importante dona alla Svimar e a tutti i suoi sostenitori una forza rinnovata. È una spinta energica a non arrendersi e a proseguire con fiducia l’attività di tutela e sviluppo sociale.

Carmen De Rosa