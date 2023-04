Sviluppo Basilicata per l’internazionalizzazione delle imprese: ecco il Country Business Lab

E’ in corso la prima fase dei Country Business Lab – webinar-incontri aperti per dare una risposta concreta alla necessità di supporto all’internazionalizzazione delle imprese lucane – promossi da Sviluppo Basilicata nell’ambito del Progetto Inchubatori, iniziativa di sviluppo del territorio sostenuta dalla Regione Basilicata con la collaborazione scientifica dell’Università della Basilicata e l’accompagnamento di Fondazione Brodolini.

Sviluppo Basilicata ha coinvolto Roncucci&Partners, una società di consulenza con oltre 20 anni di esperienza nell’affiancamento alle imprese in percorsi di inserimento e consolidamento nei mercati esteri che oltre ad essere partner del Progetto Inchubatori insieme con Fondazione Brodolini, da sempre si impegna per valorizzare il territorio nazionale e sostenere nel mondo il Made in Italy.

Dopo aver affrontato le potenzialità del mercato USA, la scorsa settimana i Country Business Lab sono andati in onda con un webinar sulla Spagna: un mercato di destinazione dell’export italiano ricco di opportunità. Da sempre la Spagna costituisce un mercato fondamentale per l’Italia: è sbocco per l’export e destinazione di investimenti ed è un mercato importante anche per la Basilicata. La Spagna infatti rappresenta il secondo mercato UE di sbocco per i prodotti lucani: autoveicoli, apparecchiature elettriche, mobili, ma anche prodotti alimentari, energia e petrolio. Ad oggi, con oltre 46 milioni di abitanti, la Spagna è uno dei Paesi più competitivi dell’UE ed è la porta europea per il business con l’America Latina e le sue relazioni si estendono in tutto il Medio Oriente. Il paese rappresenta dunque una ponte verso altri mercati e per questo suo peso va considerata.

I prossimi appuntamenti dei Country Business Lab: 18 aprile (ore 10) si parlerà di Africa e Sudafrica, delle opportunità concrete presenti già nel 2023, dei comparti innovativi, dell’ammodernamento della meccanica agricola e delle iniziative afferenti al tema “acqua” ed “energia”. Saranno fornite indicazioni su come affrontare questo mercato naturale di sbocco per la Basilicata. Il 5 maggio sempre alle ore 10,00 invece si discuterà di India: continente affascinante, pieno di contraddizioni, ma ricco di progettualità sia per il mondo del design più sofisticato, che per le tecnologie più avanzate. Anche l’India è ricettiva per proposte innovative riguardanti l’energia e l’acqua.

I link per i collegamenti saranno disponibili sulla pagina Facebook di Sviluppo Basilicata.

Gabriella Megale, AU di Sviluppo Basilicata sottolinea che il “processo di sviluppo sui mercati esteri è lungo e complesso e le aziende lucane si rivelano troppo spesso impreparate a causa della mancanza di pianificazione e scarsa conoscenza del mercato stesso del Paese estero prescelto per l’export o investimento. Per ridurre le incognite ed accelerare la penetrazione dei mercati individuati è utile essere informati, conoscere i principali errori da evitare, sapere dove rivolgersi. Da queste esigenze abbiamo pensato ai Country Business Lab partendo dalle esperienze realizzate sinora da Sviluppo Basilicata, che ha accompagnato in diverse iniziative le nostre imprese su alcuni mercati esteri, anche per supportare e valorizzare nuovi modelli di business e sviluppare nuove imprese ad alto contenuto tecnologico. Una mission – conclude l’AU di Sviluppo Basilicata – che è ancora più importante per la difficile crisi internazionale nella quale siamo impegnati ad orientare i nostri imprenditori ed accrescere l’internazionalizzazione delle imprese lucane”.