“Summer Cup 2025 – Basket & Valori”, il 6 luglio al Kiris Hotel

Non sarà una semplice competizione sportiva, ma una vera e propria esperienza di crescita personale e comunitaria: questo è lo spirito della “Summer Cup 2025 – Basket & Valori”, l’evento promosso dall’ASD Basket Val d’Agri in collaborazione con la BCC Basilicata “partner” e il supporto del Fondo Etico.

La manifestazione, che si svolgerà il prossimo 6 luglio presso l’Hotel Kiris (località Case Rosse), coinvolgerà bambini dai 10 ai 13 anni provenienti da Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, in un torneo di minibasket under 13 che si svolgerà dalle ore 10:00 alle 22:00, con una pausa pranzo dalle 13:00 alle 15:00 e premiazioni finali in serata.

Il basket, con la sua capacità di sviluppare velocità, agilità, forza e coordinazione, viene proposto non solo come disciplina sportiva, ma come strumento educativo potente: “Il basket – spiegano gli organizzatori – stimola lo sviluppo motorio, migliora la salute generale e insegna il valore del lavoro di squadra, del rispetto e dell’inclusione”.

Proprio su questi pilastri si fonda l’iniziativa, che riflette i principi dello statuto dell’ASD Basket Val d’Agri, orientati alla valorizzazione del territorio e allo sviluppo morale e culturale delle giovani generazioni.

La Summer Cup sarà anche un’occasione per rafforzare il legame tra sport e società. Laboratori tematici, come “Fair play e rispetto” e “Lo sport come strumento di crescita”, saranno affiancati da testimonianze di ex atleti e allenatori locali, contribuendo a trasmettere ai giovani l’importanza della resilienza, dell’impegno e della passione.

La BCC Basilicata, “partner” dell’evento, con questa iniziativa rafforza il proprio ruolo di istituzione vicina al territorio e promotrice di valori condivisi.

“In un tempo in cui i giovani hanno bisogno di riferimenti positivi – afferma il presidente Lauria, responsabile dell’organizzazione – crediamo che eventi come questo possano fare la differenza, offrendo un ambiente sano, educativo e stimolante”.

L’intera giornata si svolgerà all’aperto nel campetto dell’Hotel Kiris, con possibilità di ristoro in loco grazie a convenzioni con la struttura alberghiera.