Successo su due ruote: brilla il Team Bykers Viggiano nel campionato regionale XCO

Nel mentre fervono i preparativi per la gara Nazionale XCO “8° Trofeo delle due Pinete” inserita nel circuito Borbonica Cup in programma a Viggiano il giorno 18 Maggio, gli atleti della compagine viggianese si stanno preparando al meglio sotto la guida tecnica di Francesco De Rosa e del preparatore atletico Lagrutta Domenico.

Nell’ultima settimana gli atleti dopo aver affrontato la terza tappa del Borbonica Cup svoltasi a Belvedere Marittimo (CS) nella quale l’allieva Alessandra Lauria ha conquistato la maglia di leader e la società il nono posto di tappa, nella giornata della festa dei lavoratori i ragazzi si sono preparati al campionato regionale svolgendo la prima tappa della Coppa Italia XCO disputatasi ad Accadia in provincia di Foggia. La riprova del buon lavoro svolto si è avuto nella giornata di Domenica 04 Maggio nel campionato regionale organizzato dall’Asd Velo Club Val d’Agri e svolto a Marsico Nuovo gli atleti hanno ottenuto il titolo di campione regionale nelle categorie Esordienti 1 Anno con Savino Mattia Giuseppe, categoria Esordienti 2 Anno con Carlomagno Nicolò e un ottimo settimo posto per Laterza Antonio, categoria Allieve 2 Anno con Lauria Alessandra e categoria Juniores con Carlomagno Antonio Giovanni e la Team Bykers Viggiano è risultata vincitrice della prima tappa del circuito lucano XCO Lucus Ameni.

Le parole del presidente Dianò Giuseppe che a nome dell’associazione ha voluto esprimere la profonda soddisfazione per i risultati raggiunti nel corso della prima parte della stagione di MTB: vedere i nostri atleti affrontare con determinazione ogni gara, ogni sentiero e ogni salita è motivo di grande ispirazione per tutti noi. Un sentito ringraziamento va agli allenatori, ai collaboratori, alle famiglie e a tutti i sostenitori che credono nel nostro progetto sportivo.

Con questo spirito, siamo lieti di invitarvi al “8° Trofeo delle due Pinete” che si terrà il 18 Maggio a Viggiano. Sarà un’occasione speciale per condividere insieme lo sport, il divertimento e l’adrenalina che solo la mountain bike sa offrire, vi aspettiamo numerosi per vivere una giornata di grande ciclismo!