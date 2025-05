Successo a Sant’Arcangelo per il corso di formazione promosso da Ente Pro Loco Basilicata

Grande successo a Sant’ Arcangelo al seminario “Volontari in formazione – Eventi in sicurezza per la promozione culturale e turistica della Basilicata” promosso da Ente Pro Loco Basilicata Aps con il sostegno di Regione Basilicata ed Apt Basilicata ed il patrocinio del Comune di Sant’Arcangelo (Pz) e Pro Loco Sant’arcangelo. Duecento volontari in rappresentanza delle quaranta Pro Loco lucane e di una ventina di associazioni affiliate alla Rete associativa terzo settore Pro Loco Epli – Ente Pro Loco Italiane Aps, si sono ritrovati domenica scorsa nel centro sociale di San Brancato di Sant’ Arcangelo (Pz) per il consueto appuntamento annuale di formazione e aggiornamento circa le normative vigenti per l’organizzazione e la realizzazione di manifestazioni enogastronomiche, culturali e turistiche promosse nei paesi lucani. Il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa, soddisfatto per la nutrita partecipazione, nel suo intervento ha ringraziato il Sindaco di Sant’Arcangelo (Pz) Salvatore La Grotta per l’ospitalità, il Presidente della Pro Loco Carmine Castronuovo per il supporto organizzativo e la dottoressa Rocchina Robilotta, tecnologa alimentare, da anni impegnata a sostegno delle attività della Rete Epli, per la professionalità e la disponibilità offerta per la crescita formativa dei volontari.

Nel corso del seminario formativo la vicepresidente regionale Epli Basilicata Maria Teresa Romeo ha illustrato le iniziative da organizzare in occasione di GustArte Fiera dei Territori in programma a Gravina in Puglia dal 21 al 23 novembre 2025. Presente al seminario la Coldiretti Basilicata che ha presentato le iniziative di raccolta firme per una maggiore trasparenza sulla etichettatura degli alimenti e l’accordo rinnovato che prevede per i soci in possesso della tessera del socio Epli Card dello sconto speciale in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi presso i punti Coldiretti lucani di Epaca Coldiretti. Al termine del seminario formativo i partecipanti si sono ritrovati presso il caratteristico Agriturismo La Sterpina di Sant’Arcangelo (Pz) di Decio Scardaccione che ringraziamo per l’ospitalità, per una degustazione di prodotti tipici e per assistere all’esibizione musicale del gruppo “Fabula Lucana” a cui sono state consegnate da Pietro Calandriello di Enotria Felix la riproduzione della prima moneta Italia in ceramica. A tutti i volontari sono stati consegnati gli attestati quali Operatori del settore alimentare impegnati in attività di volontariato e/o temporanee conformemente al regolamento europeo e alle rispettive delibere e determine della Regione Basilicata in materia.