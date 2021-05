Strage Capaci, il Consiglio regionale espone un drappo bianco

Anche quest’anno ci saranno dei drappi bianchi accanto alle bandiere istituzionali, all’ingresso delle sedi dei Consigli regionali e delle Province autonome, domenica 23 maggio, nel giorno della ricorrenza della strage di Capaci.

Il Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità dei Consigli regionali, guidato dal Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, ha accolto l’invito della Fondazione Falcone ad esporre un segno di ricordo e commemorazione nell’anniversario del sacrificio di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

“La mafia ha paura del coraggio e del cambio di cultura soprattutto dei giovani di questo nostro paese. Gli insegnamenti del giudice Falcone, di chi come lui ha perso la vita nella lotta alle mafie, di coloro che sono impegnati in prima linea ogni giorno nel contrasto alla criminalità, di chi non ha paura di denunciare perché crede nelle Istituzioni, sono la testimonianza importante dei valori di quella società sana che non si arrende dinanzi alla criminalità organizzata”. Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala.

“Come coordinamento – afferma il presidente Cicala – stiamo avviando una serie di iniziative legislative volte proprio al contrasto e alla promozione della legalità anche nella nostra regione consapevole di quanto importante sia attivarsi perché la criminalità, soprattutto in un momento storico come questo, non trovi terreno fertile ma uno scudo di difesa e protezione da parte delle Istituzioni tutte”.