“Storia di una bella e una bestia”, a Brindisi Montagna dal 28 al 30 aprile

STORIA DI UNA BELLA E UNA BESTIA, performance teatrale scritta e diretta da Alessio Chiodini, liberamente ispirata alla favola originale nata dalla penna di Jeanne – Marie Leprince de Beaumont.

Prende vita una tra le favole più belle di tutti i tempi, portando lo spettatore a vivere una vera e propria ESPERIENZA TEATRALE grazie al racconto figurato a stretto contatto con il pubblico.

Ambientata all’interno del castello della Bestia, si svolgeranno le vicende che vedono protagonisti una Bestia (Alessio Chiodini), Belle (Valentina Corti) e un Narratore (Giovanni Pelliccia) che riserverà delle sorprese.

STORIA DI UNA BELLA E UNA BESTIA fa incontrare le solitudini, le diversità e insegna ad amarle; è proprio l’amore il perno sul quale ruotano le vite dei protagonisti. Il sacrificio diventa conoscenza di sé e alla fine del viaggio, per quanto breve, sembrerà di aver soggiornato in un castello in grado di fare vere magie.

Il Sindaco di Brindisi Montagna, Gerardo Larocca, ospita nuovamente lo spettacolo: ‘È con grande piacere che Brindisi Montagna nel suo castello Fittipaldi-Antinori torna ad ospitare STORIA DI UNA BELLA E UNA BESTIA. Un evento tanto atteso dalla comunità lucana dopo il tutto esaurito registrato nelle date dello scorso settembre. Una storia fantastica portata in scena da professionisti straordinari ma soprattutto persone meravigliose. Vi aspetto numerosi per poter vivere insieme emozioni indimenticabili.’

INFO E PRENOTAZIONI (Anche WhatsApp): 345 0461304 (Numero di posti limitati, è gradita la prenotazione).

Venerdì 28 Aprile 2023 alle ore 21

Sabato 29 Aprile 2023 doppia replica ore 18 e ore 21

Domenica 30 Aprile 2023 doppia replica ore 18 e ore 21