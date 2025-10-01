Stop treni Potenza-Battipaglia: un mese di lavori per guadagnare 20 minuti verso Roma

Stop ai treni sulla Potenza-Battipaglia: fino al 28 ottobre la circolazione ferroviaria è sospesa per consentire i lavori di ammodernamento della linea.

Un disagio temporaneo che dovrebbe portare benefici concreti: una volta completati gli interventi, il tempo di percorrenza verso Roma dovrebbe infatti ridursi di circa venti minuti.

L’ultimo Frecciarossa ha fatto tappa a Potenza Centrale ieri alle 7:55, dopo aver toccato Metaponto e Ferrandina.

Le corse successive, a partire già da quella serale di ieri, saranno fermate a Salerno. Per quattro settimane i passeggeri potranno contare solo sui bus sostitutivi.

La Filt Cgil Basilicata approfitta di questo stop per rilanciare una vecchia proposta: la bretella ferroviaria Polla-Tito, che porterebbe l’alta velocità alle porte di Potenza invece che all’interconnessione di Romagnano.

Il sindacato ha lanciato una petizione su change.org, anche se il progetto – secondo gli stessi promotori – si regge più sui numeri del corridoio merci Tirreno-Adriatico che su quelli dell’utenza locale.

Sul fronte Frecciarossa, proseguono intanto le trattative tra Regione Basilicata e Rfi per mantenere le fermate lucane nel nuovo orario di dicembre.

La novità: la Puglia potrebbe finalmente contribuire ai costi del servizio, visto che la corsa parte e termina a Taranto.

Di seguito il comunicato stampa del Comitato Spontaneo Giovani Agricoltori Lucani, sulla sospensione del collegamento Frecciarossa Taranto–Metaponto–Roma, a partire dal 1° ottobre

Oggi non è un giorno qualunque per la Basilicata. La sospensione del Frecciarossa non è una notizia tecnica, ma il simbolo di un isolamento che si trascina da decenni. Lo diciamo con chiarezza e con dispiacere: questa non è normalità, è il segno di una regione che, ancora una volta, resta indietro. Da oggi, 1° ottobre, la Basilicata è senza Frecciarossa. Il collegamento Taranto–Metaponto–Roma è stato sospeso con il giustificativo dell’interruzione per “aggiusti” sulla linea. Ma un Paese moderno non può ridurre tutto a lavori straordinari: quando un’infrastruttura è fragile, ogni manutenzione diventa emergenza e ogni emergenza diventa isolamento. Questo non è accettabile. Non ce ne vogliate, ma non è una questione solo di oggi. È il risultato di decenni di ritardi, compromessi e rinvii. Ci siamo stancati di dover rispondere sempre alla stessa domanda: è possibile che in Basilicata, nel 2025, non esistano ancora collegamenti ferroviari degni di un Paese moderno? E sia chiaro: il Frecciarossa che ci è stato offerto fino a ieri non era un vero treno ad alta velocità. Viaggiava su binari degli anni ’70, con tempi di percorrenza fuori standard. Era un compromesso e la sua sospensione dimostra che senza una visione, senza contratti stabili e senza programmazione tutto resta precario. Guardare avanti significa fare scelte concrete, non slogan. La Basilicata non ha bisogno di grandi opere destinate a rimanere inutilizzate, ma di infrastrutture essenziali: linee ferroviarie moderne e affidabili, collegamenti rapidi con gli aeroporti pugliesi e campani, investimenti pluriennali e misurabili che garantiscano tempi di percorrenza competitivi e accordi duraturi con Trenitalia che superino la logica dei rinnovi annuali. Forse non solo la Basilicata, ma l’intero sistema Paese non ha davvero necessità di opere faraoniche: ha bisogno, piuttosto, di consolidare ed efficientare ciò che già esiste, rendendo moderne e sicure le infrastrutture attuali. La Regione ha annunciato la volontà di “mantenere il Frecciarossa con nuove intese”. È un segnale da cogliere, ma che deve tradursi in fatti: risorse dedicate, scadenze certe e obblighi contrattuali trasparenti. Ai lucani non servono più parole, servono risultati verificabili. Potrà sembrare ironico che a dirlo sia il Comitato Spontaneo Giovani Agricoltori Lucani. Potrà creare clamore. Ma non facciamo propaganda: portiamo sul tavolo verità semplici, dati oggettivi che non possono essere smentiti, solo giustificati con parole. Il Frecciarossa non è un privilegio, ma un diritto. Se tornerà, non potrà essere celebrato come una conquista: sarà solo il minimo indispensabile. La vera vittoria sarà avere una Basilicata con una strategia di mobilità stabile, integrata e moderna. La Basilicata merita una gestione diversa: non improvvisazioni, ma una governance capace di fissare obiettivi chiari, monitorare i risultati e assumersi la responsabilità non solo dei successi, ma anche dei fallimenti. Solo così daremo a noi lucani un futuro in cui muoversi non sia un privilegio, ma una certezza.