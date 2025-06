Steriline debutta a Pharmintech con un proprio stand: compattezza, innovazione e precisione nel confezionamento asettico per l’industria farmaceutica

A Pharmintech, Steriline consolida la propria posizione nel panorama italiano del processing farmaceutico, presentandosi come un partner strategico per le soluzioni di riempimento e confezionamento asettico ad alta innovazione tecnologica. All’evento l’azienda era presente con una soluzione compatta e integrata che unisce robotica avanzata, levitazione magnetica e sistemi di isolamento evoluti per applicazioni ad alta criticità.

Una vetrina strategica nel cuore della fiera dedicata all’industria LifeScience

L’edizione 2025 di Pharmintech si è conclusa lo scorso 30 maggio, registrando la partecipazione di oltre 1.300 espositori provenienti da 28 Paesi. Il 38% delle presenze è stato rappresentato da operatori internazionali, con una forte affluenza da Germania, Turchia, Olanda, Francia e Cina. Distribuita su 8 padiglioni per oltre 60.000 m² netti, la manifestazione ha offerto una panoramica completa sulle soluzioni più evolute nei campi del packaging e del processing farmaceutico, confermandosi piattaforma di riferimento per l’innovazione tecnologica nel settore.

In questo contesto di alto profilo, Steriline si è distinta presentando la RVFCM11-S, una macchina compatta e altamente tecnologica che integra soluzioni di robotica avanzata, levitazione magnetica e sistemi di isolamento, suscitando notevole interesse tra gli operatori del comparto.

Specializzata nella progettazione e produzione di linee complete per il confezionamento asettico di farmaci iniettabili e oftalmici, Steriline ha scelto Pharmintech per rafforzare la propria visibilità e competitività sul mercato italiano, ritenuto cruciale per i futuri piani di sviluppo.

Come dichiarato da Ilaria Fumagalli, CEO dell’azienda: “Consideriamo questa fiera molto importante per il nostro sviluppo nazionale”.

RVFCM11-S: compattezza e tecnologia per terapie avanzate

Al centro dell’esposizione (Hall 2, Stand B17), la macchina RVFCM11-S ha catalizzato l’attenzione dei visitatori. Si tratta di una soluzione integrata per il confezionamento primario, progettata per rispondere alle esigenze delle terapie geniche e cellulari, dove precisione, contenimento e flessibilità operativa sono requisiti imprescindibili.

Nonostante le dimensioni ridotte (2,25 x 1,65 m), il sistema incorpora una combinazione di tecnologie all’avanguardia:

Trasporto a levitazione magnetica, per eliminare il contatto meccanico e ridurre la generazione di particolato

Isolamento a doppia parete, per una maggiore barriera al rischio microbiologico

Robot antropomorfi Stäubli Stericlean, per una movimentazione sterile e ad alta precisione.

Tecnologia a zero contatto per un processo interamente automatizzato

La macchina opera con una testa singola di riempimento, collegata a una pompa peristaltica di elevata accuratezza, affiancata da moduli dedicati alla tappatura e ghieratura. L’assenza di contatto vetro-vetro, ottenuta attraverso la movimentazione robotica e la levitazione, garantisce un processo a rischio minimo di contaminazione e danni meccanici.

Il ciclo operativo parte da una stazione di debagging manuale. I contenitori vengono quindi processati in modo univoco: prelievo, riempimento, chiusura e ghieratura sono monitorati tramite sistemi di visione integrati. Un modulo di pesatura in-linea assicura la conformità volumetrica del dosaggio, in linea con la filosofia di processo “zero sprechi”, tesa a massimizzare l’efficienza e ridurre al minimo le perdite di prodotto.

Uno dei principali vantaggi competitivi della RVFCM11-S è la ridotta tempistica di ciclo di decontaminazione, ottenuta mediante tecnologia VHP (perossido di idrogeno vaporizzato). Ciò la rende particolarmente adatta per lotti di produzione limitati e frequenti cambi di prodotto. Il sistema di isolamento a doppia barriera consente di minimizzare il rischio di contaminazione, migliorando al contempo la sicurezza dell’operatore e dell’ambiente di lavoro.

Un player europeo a vocazione globale

Fondata nel 1989 nel distretto comasco, Steriline ha mantenuto nel tempo il proprio quartier generale e i propri impianti produttivi in Italia, espandendosi progressivamente anche a livello internazionale. Oggi è presente in oltre 50 Paesi con un parco macchinari installato che supera le 2.000 unità, distribuite tra Europa, Asia e Stati Uniti. L’export costituisce oltre il 90% del fatturato, grazie a una rete che conta circa 400 professionisti e oltre 40 rappresentanti locali.

Un portafoglio completo per il confezionamento sterile in grado di coprire tutte le fasi del processo asettico, con intere linee di produzione, standard o robotiche, capaci di integrare:

macchine lavatrici, riempitrici e tappatrici

tunnel di depirogenazione

sistemi di decontaminazione esterna

sistemi di contenimento: LAF, oRABS, cRABS, isolatori

Tutte le soluzioni sono compatibili con contenitori in vetro o plastica (flaconi, fiale, carpule, siringhe) e progettate per gestire prodotti liquidi o in polvere, tossici e non tossici.

Contatti Steriline S.r.l.

Via Tentorio, 30/31 – 22100 Como, Italia

Tel. +39 031 592064

Corporate website: www.steriline.it

LinkedIn page: https://it.linkedin.com/company/steriline-srl