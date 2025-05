STEM & Intelligenza Artificiale: il futuro è oggi

Una mattinata di innovazione, talento e collaborazione si è svolta oggi a Villa d’Agri, in occasione dell’evento finale del progetto STEM promosso da Shell Italia, con la partecipazione delle classi IIIA e IIIB della Scuola Secondaria di I grado del plesso di Viggiano.

Presenti con entusiasmo la dirigente scolastica, prof.ssa Sabina Tartaglia, le docenti coordinatrici, prof.ssa Anna Berardone e prof.ssa Carmela Papapietro, e naturalmente gli studenti e le studentesse, veri protagonisti della giornata, capaci di coniugare creatività, pensiero critico e competenze scientifiche in un progetto ambizioso e visionario.

I nostri ragazzi hanno progettato e realizzato una casa completamente domotica, con serra integrata e sistema di controllo automatizzato della temperatura, utilizzando soluzioni basate su intelligenza artificiale e sostenibilità ambientale.

STEM – Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica – non sono solo ambiti disciplinari, ma chiavi fondamentali per l’accesso al futuro. In un mondo in rapida trasformazione, promuovere le STEM significa offrire agli studenti e alle studentesse strumenti concreti per orientarsi consapevolmente, per sviluppare pensiero logico, capacità progettuale e competenze digitali avanzate.

In particolare, il progetto ha rappresentato un’importante occasione per ribadire il valore della parità di genere nell’accesso alle carriere scientifiche e tecnologiche. Troppe ragazze, ancora oggi, si sentono meno adatte a percorsi tecnici per via di stereotipi culturali. Iniziative come questa aiutano a scardinare tali barriere, favorendo un orientamento realmente inclusivo, libero e basato sulle potenzialità individuali.

Un ringraziamento speciale va a Maria Bonardi, referente territoriale Shell, e a Domenico Lapadula, esperto di intelligenza artificiale, che hanno guidato i nostri alunni e alunne con passione, competenza e attenzione, contribuendo in modo significativo alla riuscita del progetto.

È proprio nella sinergia tra scuola, enti e mondo produttivo che si costruisce una cultura dell’orientamento efficace, che sostiene le scelte formative e professionali dei giovani, dando loro voce, spazio e visione.