SS658 “Potenza-Melfi”: entro il prossimo giugno, ultimati lavori su 28 viadotti

La strada statale 658 “Potenza-Melfi” è un’arteria lucana lunga circa 60 km, cruciale per il Mezzogiorno, che unisce la SS407 “Basentana” e la SS655 “Bradanica” a Melfi.

Da diversi anni, a livello nazionale, Anas ha attivato un imponente piano di manutenzione, che tiene conto delle reali condizioni delle infrastrutture e dell’importanza delle direttrici, con l’obiettivo di abbandonare la logica dell’intervento saltuario in favore di attività programmate.

Nel dettaglio, in tale ottica, lungo la SS658 l’Azienda ha già completato o ha in fase di ultimazione interventi di manutenzione per un investimento complessivo di oltre 56 milioni di euro in due anni relativi a lavori su 28 viadotti compresi tra lo svincolo di San Nicola di Pietragalla e quello di Rapolla (PZ), per un’estesa di circa 30 km di statale.

Le attività sono state affidate a quattro imprese principali mediante Accordi Quadro allo scopo di accelerare l’esecuzione delle lavorazioni e vengono eseguite nel rispetto dei progetti esecutivi e dei tempi contrattuali, con sensi unici alternati regolati da impianti semaforici o da personale e limiti di velocità necessari anche in ragione della morfologia della strada, al fine di assicurare la sicurezza della circolazione stradale e quella delle maestranze impiegate nei lavori.

In considerazione di tali molteplici attività, Anas ha quindi previsto una pianificazione dettagliata per ottimizzare le fasi lavorative dei vari cantieri, allo scopo di limitare i disagi; ciò è naturalmente connesso agli approvvigionamenti dei materiali, alle condizioni meteorologiche ed agli eventuali imprevisti di natura tecnica che di volta in volta vengono affrontati dalla Direzione dei Lavori di Anas, di concerto con le imprese.

Ad oggi i lavori sui 28 viadotti hanno raggiunto un avanzamento pari al 90% con ultimazione di tutti gli interventi fissata entro il prossimo mese di giugno (la maggior parte di questi termineranno già in primavera).

Successivamente, sono già pianificate e concluse le progettazioni per interventi su altri 5 viadotti della SS658 per un ulteriore investimento di oltre 10 milioni di euro, che saranno avviati entro il 2024 e che riguarderanno, altresì, il risanamento di numerosi cavalcavia presenti lungo l’intero tracciato.

L’ultimazione degli interventi permetterà di innalzare notevolmente i livelli di sicurezza e percorribilità dell’intero asse viario, incrementando altresì la vita utile delle infrastrutture.

In parallelo, è in corso la realizzazione del 2° stralcio di un intervento, per l’investimento complessivo di oltre 40 milioni di euro, di ampliamento della carreggiata stradale (cosiddetta nuova corsia “di arrampicamento”, già ultimata per il 1° stralcio), tra il km 12 ed il km 20, tra Avigliano e Pietragalla, che rende necessaria l’attivazione di restringimenti della carreggiata in tratti saltuari.