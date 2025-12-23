SS 598 ed ex SS 103, l’aula approva Odg Lacorazza

Approvato dal Consiglio regionale l’ordine del giorno, a firma del consigliere del Pd Piero Lacorazza: “Risoluzione problemi accessi e adeguamento SS 598 Fondovalle dell’Agri e ex SS 103”. Con l’Odg si impegna la Giunta regionale a: intraprendere contatti con l’ANAS al fine di addivenire a una tempestiva risoluzione relativamente alla problematica degli accessi per numerose e importanti attività economiche, anche attraverso interventi sulla viabilità, che consentano di coniugare sicurezza per i cittadini e fruibilità dei servizi economici; a procedere con tempestività, al fine di migliorarne e rendere più sicura la transitabilità della SS n.598 “Fondo Valle d’Agri”, al completamento degli interventi tra il km 53+100 (svincolo di Montemurro) e il km 56+650 (svincolo di Spinoso), opere ritenute di carattere prioritarie e strategiche nell’Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Basilicata, approvata con DGR n.967/2014, in quanto avvicinano il Medio Agri con l’Alta Val d’Agri, mettendo a valore il peso demografico ed economico, oltre che l’offerta di servizi di un Comune come Sant’Arcangelo, oltre a ridurre i tempi dalla Salerno Reggio Calabria e dall’Alta Val d’Agri verso lo Ionio, che significa anche una migliore relazione con la Puglia; a finanziare l’ammodernamento e il miglioramento della ex SS 103 che consentirebbe un rapido collegamento tra il territorio della Val d’Agri e del Vallo di Diano, oltre a rappresentare un prezioso collegamento tra aree interne lucane e la rete di alta velocità ferroviaria e quella autostradale.

La SS 598 “Fondo Valle d’Agri” – si legge nelle premesse – è un’arteria strategica su cui insistono numerose attività economiche con accessi autorizzati dall’ANAS in passato, oggi messi in crisi dalle nuove norme del Codice della strada che impongono il rinnovo delle concessioni, spesso impossibile per i cambiamenti intervenuti. La chiusura degli accessi non regolari sta causando pesanti ricadute economiche, rendendo urgente una soluzione che concili sicurezza e tutela delle imprese. Si chiede inoltre di accelerare gli interventi infrastrutturali già programmati e, in un’ottica di programmazione complessiva della mobilità della Val d’Agri, di puntare sul potenziamento della ex SS 103, che garantirebbe collegamenti rapidi verso la SA/RC, la futura fermata AV e la Bussentina, migliorando l’integrazione dell’area con i territori limitrofi.