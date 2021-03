Dal 1° marzo 2021, giorno di entrata in vigore dell’obbligo, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di rendere accessibili i propri portali con le credenziali SPID (in alternativa a CIE e CNS), Poste Italiane lancia un servizio semplificato per ottenere le credenziali.

Da casa o in mobilità, senza recarsi presso gli uffici postali, sarà possibile ottenere le credenziali SPID online, accedendo all’app PosteID.

SPID online, da Poste Italiane un nuovo servizio per richiedere l’Identità Digitale

Basterà scaricare l’app PosteID e seguire le istruzioni riportate nell’home page per ottenere le credenziali SPID online.

La procedura da seguire è duplice.

I cittadini in possesso di un Passaporto italiano o della carta d’identità elettronica potranno ottenere l’Identità Digitale riprendendo con il proprio smartphone i documenti ed il proprio volto, avvicinando il proprio documento di riconoscimento al cellulare per consentirne la lettura elettronica.

La procedura è ancor più semplificata per chi possiede il Pin d’attivazione della CIE: in tal caso, non sono richieste foto o video per la richiesta delle credenziali SPID.

Anche chi dispone di una Carta Nazionale dei Servizi attiva o di una firma digitale può effettuare la registrazione dal portale posteid.poste.it e attivare l’identità in pochi minuti seguendo le istruzioni.

La procedura online per ottenere lo SPID da casa è attiva anche per chi non è dotato di CIE o Passaporto italiano.

In tal caso, per completare la procedura sarà necessario effettuare un bonifico SEPA standard (non istantaneo) dal valore di 1 euro, tramite un conto corrente italiano intestato al soggetto che richiede l’Identità Digitale. L’importo simbolico versato sarà restituito al termine della procedura di richiesta.

Bisognerà avere a disposizione:

il proprio documento di riconoscimento;

la tessera sanitaria

l’App PosteID.