Spettacolo, tecnica e partecipazione record alla 13ª edizione del Trofeo Città di Viggiano

La 13ª edizione del Trofeo Città di Viggiano, gara nazionale di ciclocross che ha inaugurato il circuito MediterraneoCross 2025 e rappresentato la seconda tappa del Campionato Italiano di Società.

Sotto l’organizzazione impeccabile dell’ASD Team Bykers Viggiano, la manifestazione ha coinvolto circa 200 partecipanti in rappresentanza di sessantanove società provenienti da tutta Italia, tra cui la S.S. Sanfiorese, squadra veneta e già campione d’Italia nel 2023, confermando il prestigio raggiunto dalla gara lucana a livello nazionale.

La prova valida come 2ª prova del Campionato Italiano di Società Ciclocross per la stagione 2025‑26 e prima tappa del prestigioso circuito Mediterraneo Cross presentava un percorso di circa 2,5 km per giro con tratti su prato, ostacoli artificiali e un rettilineo d’arrivo su asfalto con un dislivello a giro di 35 metri ha messo a dura prova tecnica e resistenza.

Nonostante il calendario autunnale, la giornata è stata caratterizzata da un clima sereno e caldo, con temperature ben oltre la media stagionale. Un fattore che ha reso il percorso asciutto e veloce, aumentando il ritmo e l’intensità delle gare. Anche il pubblico ha risposto presente, affollando il circuito e accompagnando gli atleti con entusiasmo dal primo all’ultimo giro con applausi e incitamenti nei passaggi più impegnativi.

Il clima sportivo, l’agonismo e lo spirito di gruppo hanno fatto da cornice ideale, in una manifestazione che conferma il Trofeo “Ciclocross Città di Viggiano” come appuntamento di rilievo nel panorama del ciclocross nel Centro–Sud Italia.

Ottime prestazioni per gli atleti di casa, che hanno ben figurato su un percorso tecnico e selettivo, sfruttando al meglio la conoscenza del tracciato e l’incoraggiamento del pubblico locale:

• Perri Stefano (G6) conquista un brillante 3° posto, salendo sul podio tra i migliori della sua categoria.

• Lauria Alessandra (DJ) e Carlomagno Antonio (Juniores) chiudono entrambi in 7ª posizione, confermando l’ottimo lavoro svolto in preparazione alla stagione.

• Mazziotta Chiara (Donne Open) si piazza in ottava posizione, dimostrando costanza e determinazione.

• Carlomagno Nicolò tra gli allievi di primo anno chiude in 11ª posizione, in una gara molto combattuta.

• Antonio Laterza, allievo di primo anno si classifica 21°, mostrando segnali di crescita rispetto alle scorse stagioni, con un ritmo in costante miglioramento giro dopo giro.

• Savino Mattia tra gli esordienti conclude al 15° posto, accumulando esperienza preziosa.

Il bilancio complessivo per la squadra locale è positivo, con piazzamenti che portano punti importanti sia in classifica individuale che a squadre.

“Siamo soddisfatti dei nostri ragazzi – ha commentato lo staff del Team Bykers Viggiano – competere ad alti livelli in casa, davanti al nostro pubblico, è sempre un’emozione speciale. I risultati dimostrano che il lavoro svolto durante la preparazione sta dando i suoi frutti. Ora testa alle prossime tappe!”

Il circuito MediterraneoCross 2025 proseguirà in Calabria, con la seconda tappa in programma a Tarsia. Il Team Bykers Viggiano è pronto a confermare il buon avvio di stagione anche lontano da casa.

Lo staff societario con in testa il presidente Dianò Giuseppe desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutte le persone e realtà che hanno contribuito alla piena riuscita dell’evento. Un grazie speciale a:

• Comune di Viggiano e le autorità locali, per il patrocinio, il sostegno e la disponibilità dimostrata.

• Tutti i volontari, sempre presenti e fondamentali per la sicurezza, l’assistenza lungo il percorso e il coordinamento delle attività.

• Il personale sanitario e le forze dell’ordine, per aver garantito la sicurezza e la serenità di atleti e pubblico.

• Gli sponsor e partner, che con il loro contributo hanno reso possibile l’organizzazione di una gara di alto livello.

• I giudici, cronometristi e tutto lo staff tecnico, per la professionalità e la puntualità nello svolgimento delle gare.

• Le squadre, gli atleti e i loro accompagnatori, arrivati da tutta Italia per dare vita a una giornata di grande sport e passione.

• Il pubblico, caloroso e partecipe, che ha sostenuto gli atleti lungo il percorso con entusiasmo e rispetto.

Le parole del Presidente Giuseppe Dianò

“Ogni anno il Trofeo di Ciclocross è una sfida, ma anche un’emozione indescrivibile. Vedere il nostro paese riempirsi di atleti, famiglie e appassionati ci riempie di orgoglio.

Voglio ringraziare uno per uno tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte, senza mai chiedere nulla in cambio se non la soddisfazione di vedere riuscire l’evento.

Il nostro obiettivo è sempre stato quello di far crescere lo sport, soprattutto tra i giovani, e di promuovere il nostro territorio attraverso il ciclismo. Anche quest’anno, grazie alla collaborazione e al cuore di tanti, ci siamo riusciti.

A nome mio e di tutto il Team Bykers Viggiano: grazie di cuore. Ci rivediamo alla prossima edizione, ancora più carichi!”

Un pò di foto: