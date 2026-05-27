Spettacolo dell’Istituto Comprensivo di Moliterno sul tema del Bullismo

Quando il sole sorge ad ovest è un musical inedito scritto da Alberto Fellone (lucano, scrittore e insegnante presso il comprensivo G. Racioppi di Moliterno). L’idea nasce dopo l’attivazione nel 2025 di un laboratorio teatrale in collaborazione con la collega prof.ssa Filomena Moccia (lucana, cantante – in arte Almanera – e insegnante presso lo stesso istituto). Il progetto teatrale prende avvio dalla passione comune dei due insegnanti e dopo la manifestazione di entusiasmo dei ragazzi (tutti under 14) per il progetto. Essi, sin da subito, hanno partecipato mettendoci grandissimo impegno e determinazione e trasmettendoci grande gioia e il piacere di stare insieme. Il soggetto di quest’opera teatrale è tratto dal primo libro del Fellone: “Il dinosauro che parlava strano”: una storia surreale in cui l’autore mescola tre generi: favola, fiaba e filosofia, edito nel 2023. La sceneggiatura riprende a grandi linee le vicende del libro con l’aggiunta di nuovi personaggi e un finale tutto nuovo. La regia è frutto della loro esperienza. I due hanno guidato i ragazzi che hanno dimostrato predisposizione e talento. L’opera porta in scena temi delicatissimi come: la diversità, il problema del bullismo e l’inclusione trattandoli con molta delicatezza inducendo alla riflessione lo spettatore. La diversità o la piaga del bullismo, che subisce il protagonista, può capitare a chiunque e in qualsiasi momento; parlarne e mostrarlo in un dramma può essere sollievo e linfa positiva per coloro che ne sono vittime, ma anche un momento di catarsi per i carnefici. Andrà in scena mercoledì 27 maggio 2026 e sarà una “prima visione assoluta” (prendendo in prestito un gergo televisivo).