Spari contro l’ingresso dello studio di un notaio a Policoro

Send an email







In mattinata, i Carabinieri della compagnia di Policoro sono intervenuti presso lo studio di un notaio, nella cittadina jonica, dove durante la notte, ignoti, hanno esploso 5 colpi di pistola contro l’ingresso dello studio. Un attentato intimidatorio è avvenuto nella notte scorsa a Policoro. Cinque colpi di pistola sono stati sparati da ignoti sullo studio notarile del notaio Massimo Plasmati, in via Sant’Uberto 36. I proiettili hanno raggiunto il portone di ingresso, la targa adiacente dello studio notarile e le finestre della palazzina. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Policoro che indagano sull’episodio.