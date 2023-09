Sp5 Craco – Fondo Valle Agri, lavori in dirittura d’arrivo

Sono in fase di ultimazione i lavori in corso lungo la SP 5, nel tratto compreso tra Craco Peschiera e la SS 598 Fondo valle dell’Agri, appaltati dalla Provincia di Matera.

I fondi, per un importo di circa 150mila euro, provengono dall’annualità 2023 del decreto ministeriale 141-22 destinato alla “ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane”.

A darne notizia sono stati il Presidente della Provincia, Piero Marrese, e il dirigente dell’ufficio tecnico provinciale, Pasquale Morisco, i quali hanno ricordato che “l’intervento è consistito non solo nella regimentazione idraulica di un canale limitrofo alla strada in prossimità di un oleificio e nella ripresa di tratti della pavimentazione stradale, ma anche nel taglio di due alberi le cui radici avevano occupato buona parte della sede stradale ed erano divenuti un serio pericolo per la pubblica incolumità. Abbiamo agito nell’ottica di garantire la sicurezza dei cittadini e di prevenire eventi tragici”.

Marrese non ha poi mancato di sottolineare come, “ancora una volta alla cronica mancanza di risorse la Provincia di Matera ha risposto con una grande capacità di reperire i fondi necessari, di progettazione e di vision negli interventi”.