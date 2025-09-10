WhitePress® supporta le attività di SEO e content marketing fornendo una piattaforma automatizzata che consente di pubblicare articoli in migliaia di portali in tutto il mondo.
Lavoro

Smartpaper, salvaguardati i posti di lavoro

Photo of Redazione Redazione
140

Più che una vertenza è stato un chiarimento necessario per tranquillizzare i lavoratori. Direbbe il filosofo Michel de Montaigne: “La maggior parte delle cose che temiamo non ci accadono”. “Non si perderà un solo posto di lavoro. La clausola sociale è chiara, i diritti e le retribuzioni dei lavoratori resteranno intatti. Voglio rassicurare sindacati e dipendenti: le garanzie ci sono e sono state confermate dalle aziende subentranti”. Con queste parole l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo, ha aperto oggi il tavolo istituzionale convocato con urgenza in Regione, su input del Presidente Vito Bardi, per fare chiarezza sul passaggio di consegne tra Smartpaper e la nuova Ati Accenture–Datacontact che ha vinto la gara Enel per i servizi di quality e back office.

Al centro dell’incontro la salvaguardia dei 441 lavoratori degli stabilimenti di Sant’Angelo Le Fratte e Castelfranco Veneto. “Capisco la preoccupazione dei dipendenti e dei sindacati – ha aggiunto Cupparo – ma questo clima probabilmente è frutto della riservatezza che ha caratterizzato la gara d’appalto. Oggi posso dire con certezza che non ci sarà alcun impatto né sui livelli occupazionali né sulle buste paga”.  La clausola sociale, dunque, sarà pienamente applicata: i lavoratori manterranno le stesse condizioni economiche e di inquadramento.

Positivo il clima del tavolo, al quale hanno preso parte sindacati, rappresentanti aziendali ed Enel.

All’incontro di oggi in Regione erano presenti anche i consiglieri regionali Alessia Araneo, Francesco Fanelli, Maddalena Fazzari, Alessandro Galella, Massimo Morea, Fernando Picerno e Mario Polese.

I sindacati hanno ringraziato l’assessore per la convocazione rapida e per aver riunito tutti i soggetti coinvolti.

Durante l’incontro Federico Pelotti di Accenture ha presentato l’Ati subentrante come “una realtà con 70 anni di storia in Italia e 24mila dipendenti”, ricordando che Enel è già tra i clienti principali dell’azienda. “Il nostro obiettivo – ha spiegato – è garantire la massima continuità occupazionale, mantenendo mansioni e retribuzioni, ed aprire nuove opportunità di crescita per il territorio”. A chiudere il tavolo il direttore generale della Direzione Sviluppo economico, Giuseppina Lo Vecchio, che ha sottolineato l’importanza dell’operazione come occasione “per attrarre nuove opportunità e rafforzare la presenza di realtà imprenditoriali capaci di diversificare produttività e competenze sul territorio”.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che ha incontrato le società coinvolte nel cambio di appalto: “Quando si difendono posti di lavoro, si difende la dignità delle persone e il futuro delle comunità. Oggi è stato dimostrato ancora una volta che con il dialogo e la collaborazione è possibile dare risposte concrete”. Nel ringraziare tutte le aziende interessate, Enel, Accenture, Datacontact e Smartpaper, e i sindacati per la disponibilità, Bardi ha sottolineato l’impegno dell’assessore Cupparo e del direttore Lo Vecchio: la Basilicata resta una terra che sa garantire occupazione e attrarre investimenti”.

Photo of Redazione Redazione
140
Articoli correlati

Articoli correlati

Siglato un protocollo d’intesa tra gli Ordini dei Medici di Potenza e di Matera e l’Ordine dei Fisioterapisti della Basilicata

9 Settembre 2025

La digital Academy di Regione Basilicata e Amazon contro lo spopolamento

2 Settembre 2025

Tempa Rossa: 16 nuove assunzioni lucane, forza lavoro sale a 650 addetti

4 Agosto 2025

Energia: con il caldo consumi elettrici in su. Gruppo Cestari, decisivo apporto rinnovabili

10 Luglio 2025