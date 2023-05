Sin Tito, Bolognetti plaude al sequestro della Procura

Di Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani

Leggo del sequestro dell’area Daramic, disposto dalla Procura della Repubblica di Potenza, rispetto al quale non posso che esprimere il mio plauso. Mi sia consentito di aggiungere che per anni mi sono occupato dei siti di Bonifica di disinteresse nazionale presenti in Basilicata, a partire dal Sin di Tito Scalo, sul quale ho presentato più di una denuncia fin dal 2009. Della Daramic e della Vasca Fosfogessi ho parlato anche nel 2010 in sede di Commissione Bicamerale sul Ciclo dei Rifiuti. Per come la vedo io, già allora c’erano tutti i presupposti del disastro ambientale, in atto allora, e di quello che si sarebbe materializzato in futuro.