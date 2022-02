Siglato il protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza e la società italiana di statistica

Il 3 febbraio 2022, il Gen. D. Francesco Greco, Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza e il Prof. Corrado Crocetta, Presidente della Società Italiana di Statistica, presso la sede del Comando Generale di Roma in via XXI Aprile 51 hanno firmato un accordo di collaborazione volto a promuovere attività comuni finalizzate a:

• potenziare l’efficacia e l’efficienza delle attività di valutazione dei rischi di infiltrazione di organizzazioni di criminali a livello nazionale e internazionale;

• analizzare i rischi e valutare le strategie di prevenzione e di contrasto alla criminalità economica e finanziaria;

• ampliare il cruscotto di indicatori per l’analisi dei rischi e favorire i confronti fra gli stessi;

• sviluppare percorsi di formazione del personale sui temi di cui sopra.

Tali attività rientrano nel più ampio quadro di iniziative che vedono, da anni, la Guardia di Finanza in prima linea nel promuovere e sviluppare, con le autorità competenti (a livello nazionale e internazionale) iniziative finalizzate al contrasto degli illeciti economici e finanziari.

La Società Italiana di Statistica sulla base di questo accordo mette a disposizione del Corpo di polizia economico-finanziaria le competenze dei propri soci, prevalentemente rappresentati da docenti universitari di statistica e data science. Tali attività rientrano, infatti, fra gli obiettivi di questa prestigiosa società scientifica, inclusa fra gli enti di particolare rilevanza scientifica.

In base a tale accordo, a breve, si costituiranno dei tavoli tematici finalizzati all’utilizzo delle tecniche più avanzate di data integration per l’analisi dei rischi e per l’analisi dell’impatto delle attività di contrasto alla criminalità organizzata anche mediante strumenti di intelligenza artificiale.