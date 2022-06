Sicisaldo, scatta lo sciopero ad oltranza

La Uilm rompe gli indugi e sulla vertenza Sicisaldo proclama lo sciopero ad oltranza. “Tenuto conto – si legge nella nota del sindacato – della situazione di incertezza che vivono i lavoratori e dell’ ultima missiva ricevuta da Confapi Matera” in cui si comunica che “in seguito all’incontro tenutosi presso la Regione Basilicata il 27 giugno scorso non ci sono stati ulteriori sviluppi se non la conferma che la società al 30 giugno 2022 cessa l’appalto in essere, si proclama lo sciopero a partire dalle ore 16 di oggi ad oltranza, fin quando non verranno garantiti tutti i livelli occupazionali”. I lavoratori si riuniranno in assemblea permanente all’interno dell’area industriale di Viggiano.