Si sta cercando una risorsa molto brava in tedesco (almeno un livello B2) per un’opportunità lavorativa a Grumento Nova.

La figura verrà inserita come Responsabile Amministrativo a tempo indeterminato.

Non sono richiesti anni di esperienza perché vi è la possibilità di essere formati dalla persona che ricopriva questo ruolo, che sta andando in pensione.

Per candidarsi o ulteriori informazioni contattare il numero 348 715 6969 (Ilaria Pugni).