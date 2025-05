Shell Read UP Festival 2025: protagonisti 400 studenti lucani tra promozione della lingua inglese, lettura estensiva e sostenibilità

Si è tenuto oggi al PalaVejanum di Viggiano lo Shell Read UP Festival, evento conclusivo dell’edizione 2024-2025 del progetto Shell Read UP, un’iniziativa di “Lettura Estensiva” in lingua inglese, nata per promuovere, nell’ambito dell’insegnamento curricolare, la conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura di testi in lingua originale. Il progetto ad oggi ha già raggiunto oltre 100 istituti nella Regione e fornito oltre 6.000 libri.

All’evento hanno partecipato circa 400 studenti lucani, dalle scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado di tutta la Basilicata, coinvolti in un percorso didattico innovativo che ha unito l’apprendimento linguistico alla cittadinanza attiva.

Promosso da Shell Italia E&P, in collaborazione con l’Ambasciata britannica, Pearson e l’agenzia Bibliofori, il progetto Shell Read UP ha offerto gratuitamente alle scuole testi in lingua originale, audio e materiali didattici su più livelli, con attività laboratoriali che hanno permesso agli studenti di esprimersi attraverso creazioni originali: libri, canzoni, poster, monologhi.

Tema dell’anno è stato l’Earth Overshoot Day, che ha guidato il lavoro delle classi verso una riflessione sulla sostenibilità ambientale, l’uso responsabile delle risorse naturali, il ruolo delle scelte quotidiane nel costruire un futuro più equo e sostenibile.

Durante il festival rappresentanti di Shell, delle istituzioni locali e dell’Ambasciata britannica, tra cui l’Ambasciatore Lord Edward Llewellyn, hanno apprezzato i lavori realizzati dagli studenti.

“Prenderci cura del nostro pianeta e usare le sue risorse saggiamente è fondamentale per il nostro benessere e per quello delle future generazioni. È incoraggiante vedere Italia e Regno Unito lavorare fianco a fianco per combattere la perdita di biodiversità e ridurre le emissioni di CO2. Continuare a investire in energie pulite e nella transizione ecologica è fondamentale per il nostro futuro”. Ha commentato l’Ambasciatore Lord Edward Llewellyn.

Il supporto dell’Ambasciata britannica, e il lavoro svolto insieme ai docenti e agli amministratori scolastici, rafforza il valore del progetto e dimostra come la collaborazione tra istituzioni rappresenti una leva fondamentale nel campo dell’istruzione.

“Shell Read UP rappresenta l’impegno di Shell nel sostenere la formazione e la crescita delle nuove generazioni in Basilicata. Offriamo agli studenti uno strumento per migliorare le proprie competenze linguistiche e ampliare gli orizzonti culturali, ma anche per riflettere su temi attuali e di interesse globale. Il progetto rafforza il legame tra la nostra presenza e lo sviluppo sociale del territorio, con l’obiettivo di costruire insieme una comunità sempre più consapevole, preparata e inclusiva”, ha dichiarato Joao Santos Rosa, Amministratore Delegato Shell Italia E&P e Country Chair di Shell Italia.

Parte integrante del progetto, anche un programma di formazione per insegnanti e la creazione dei British Corner – spazi dedicati alla lettura in lingua inglese – in numerose scuole e biblioteche comunali della Basilicata, oggi attivi a Calvello, Viggiano, Moliterno, Marsico Nuovo, Grumento Nova, Tramutola, Marsicovetere e presso l’Università degli Studi della Basilicata.

“La padronanza della lingua inglese è una competenza strategica per i nostri studenti: offre opportunità di interazioni ad ampio raggio e facilita la cittadinanza “globale”. Il progetto Shell Read UP contribuisce in modo concreto a rafforzare le competenze linguistiche e interculturali degli alunni, in linea con gli obiettivi formativi del nostro sistema scolastico.” ha commentato Gisella Langè, Ispettrice tecnica di lingue straniere Ministero dell’Istruzione e del Merito presente all’evento.