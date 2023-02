Shell inventaGIOVANI Basilicata: AL VIA LA 14^ EDIZIONE

Il 6 marzo 2023 torna “Shell inventaGIOVANI” Basilicata, il progetto di formazione imprenditoriale promosso da Shell Italia e rivolto agli aspiranti imprenditori residenti o domiciliati in Basilicata.

Formazione gratuita, supporto a nuove imprese attraverso servizi di consulenza, accesso alle competenze necessarie per redigere il proprio piano di avvio e di sviluppo aziendale, condivisione di buone pratiche e storie di successo, accesso a un network di giovani imprese: questi sono solo alcuni degli obiettivi di Shell inventaGIOVANI Basilicata.

L’iniziativa, giunta alla sua quattordicesima edizione, in questi anni ha visto la partecipazione di oltre 1000 giovani e la nascita di 23 imprese ed è patrocinata da Regione Basilicata, dall’Università degli Studi della Basilicata, da Confindustria Basilicata e supportata da Sviluppo Basilicata.

Partecipare è semplice. Chiunque abbia compiuto 18 anni, se residente o domiciliato in Basilicata e in possesso di un diploma di Scuola Media Secondaria Superiore, potrà accedere al programma compilando l’apposito form sul sito www.inventagiovani.it. Non è prevista una selezione in ingresso dei partecipanti. Sarà possibile iscriversi fino al 3 marzo 2023.

L’attività formativa 2023 prevede l’accesso a numerosi Workshop: Business Model Canvas, Business skills sulla gestione di impresa e il design thinking, Demo & Pitch Practice Coaching su come preparare una presentazione. È prevista inoltre un’attività di business coaching gratuito per singolo partecipante o team.

Da ultimo, oltre alle attività formative e di coaching sono previsti: un Investors Pitch Day, un evento di chiusura del percorso durante il quale aspiranti imprenditori – che hanno preso parte al progetto – presenteranno il loro business model a una giuria composta da potenziali investitori, e un Award Day, evento di una giornata dedicato alla premiazione degli imprenditori che hanno avviato la propria impresa e alla consegna degli attestati a tutti i partecipanti del 2022.

13 edizioni di “Shell inventaGIOVANI” in Basilicata: i numeri

Da gennaio 2010 a dicembre 2022, grazie a Shell inventaGIOVANI Basilicata, 1000 aspiranti imprenditori hanno concluso il percorso formativo e oltre 300 hanno partecipato ai Workshop specifici di settore. Sono nate 23 imprese in differenti settori: dalla chimica verde alla cosmesi naturale, dalla grafica al sociale, dagli spin off in ambito geologico all’e-commerce, dall’edilizia innovativa alla manifattura di design, dall’artigianato e ai servizi per le imprese all’organizzazione degli eventi e al turismo. Oltre a queste, 18 imprese già costituite prima di partecipare al programma, sono state supportate con formazione e consulenza per lo sviluppo dei rispettivi business.

Oltre il 70% delle imprese lanciate e supportate è ancora attiva dopo i primi 3 anni.