Shell InventaGiovani 2025: una spinta al futuro dell’imprenditoria lucana

Il teatro Francesco Miggiano di Viggiano ha ospitato la celebrazione dei 15 anni di Shell InventaGiovani, il programma promosso da Shell Italia E&P per sostenere i lucani nella creazione e realizzazione di percorsi imprenditoriali.

Presenti all’evento 40 nuovi partecipanti che hanno concluso i tre cicli formativi dell’edizione 2024-2025, contribuendo al bilancio positivo di un’iniziativa che, in quindici anni, ha formato più di 1.200 persone, accompagnato la nascita di 29 nuove imprese e sostenuto la crescita di altre 23 attività già operative in Basilicata. Risultati concreti, che testimoniano le ricadute positive del programma sul territorio, sia in ambito sociale che economico.

Cuore della giornata è stata la tavola rotonda, incentrata sull’importanza di strategie a lungo termine per uno sviluppo sostenibile e inclusivo, con la partecipazione di rappresentanti della Regione Basilicata, Confindustria Basilicata, Università degli Studi della Basilicata e Sviluppo Basilicata.

Joao Santos Rosa, Amministratore Delegato Shell Italia E&P e Country Chair di Shell Italia, commenta la visione che guida il programma: “Siamo orgogliosi che Shell InventaGiovani sia diventato un punto di riferimento per i giovani lucani. La formazione è il motore del cambiamento, una leva per lo sviluppo del talento e delle idee. Per questo Shell si impegna con continuità da oltre 15 anni in questo progetto, avvalendosi di preziose collaborazioni con le istituzioni, gli Enti patrocinanti e partner locali. Aver dato accesso alla formazione ad oltre 1.200 persone, vedere nascere così tante idee e opportunità in Basilicata, è la dimostrazione di come investire nelle persone generi valore il futuro, per l’intera comunità e la crescita locale”.

A ispirare la platea anche gli interventi di Maria Sabia, Imprenditrice di Sabia & C. ed Elisabetta Faggiana CEO di Unexpected Italy, che hanno condiviso esperienze e riflessioni sul fare impresa oggi, sottolineando il valore della resilienza, della visione strategica e del rapporto duraturo con il territorio.

“Investire nell’imprenditorialità giovanile significa costruire oggi le basi dell’economia di domani. Progetti come Shell InventaGiovani rappresentano un’opportunità concreta per valorizzare il talento, generare innovazione e creare sviluppo sostenibile nel nostro territorio. Come istituzioni, abbiamo il dovere di accompagnare e sostenere questi percorsi con convinzione e responsabilità.” Commenta Carmine Cicala, Assessore con delega alle politiche agricole e forestali Regione Basilicata, intervenuto in rappresentanza del Presidente Bardi.

Presentati anche tre nuovi progetti supportati dal programma*: VivamenteLab combina sport e business per sviluppare competenze trasversali come resilienza e leadership in scuole, team aziendali e professionisti. SMC DESIGN offre servizi di design d’interni e home staging, con focus sul turismo, utilizzando VR e AI per progetti personalizzati e noleggio temporaneo di arredamenti. WE Smart Engineering promuove soluzioni innovative per la gestione dei rifiuti e l’economia circolare, integrando la robotica in iniziative educative.

Alla presenza di dirigenti scolastici e docenti provenienti dagli istituti coinvolti nel progetto, la giornata è stata anche occasione per celebrare i dieci anni del progetto Geoscuola – realizzato dallo spin off ExtraGEO e promosso da Shell- nato per avvicinare le nuove generazioni alle geoscienze attraverso percorsi educativi innovativi e pratici, in sinergia con scuole, università e imprese.

“Il successo di GeoScuola è il risultato di un lungo percorso iniziato nel 2015, sostenuto anche dal programma Shell InventaGiovani, che ha accompagnato ExtraGEO sin dalla fase di avvio fino alla sua trasformazione in spin-off universitario – ha dichiarato Giammarco Guidetti, geologo e amministratore di ExtraGEO. In questi anni, grazie al supporto di Shell e al progetto GeoScuola, abbiamo perfezionato le tecniche di divulgazione e sviluppato un modello efficace, replicabile, facilmente integrabile nei programmi scolastici e capace di avvicinare migliaia di studenti al mondo delle scienze della Terra.”

Le celebrazioni hanno confermato l’impegno costante di Shell nel promuovere formazione, imprenditorialità e innovazione, dimostrando come questi progetti siano uno strumento concreto per la generazione di opportunità di crescita e sviluppo in Basilicata.