Settimana Nazionale dei lasciti AISM: dal 22 al 28 gennaio 2024

Nella Settimana dei Lasciti AISM si terrà un incontro di informazione per fare

cultura sul lascito solidale, per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica.

Giunge alla ventesima edizione la “Settimana Nazionale dei Lasciti di AISM – Associazione

Italiana Sclerosi Multipla,” in programma dal 22 al 28 gennaio.

Questa iniziativa rappresenta un importante tassello della campagna nazionale “Il Futuro

sei Tu,” volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sui lasciti solidali per sostenere le persone con sclerosi multipla, neuromielite ottica e patologie correlate.

Anche la Sezione Provinciale AISM di Potenza partecipa alla Settimana Nazionale dei Lasciti

AISM, realizzata in collaborazione e con il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato e con il sostegno della Federazione Nazionale Pensionati Cisl, con un incontro informativo che si terrà il 27 gennaio 2024 alle ore 9.30 in Potenza presso la sede FNP CISL Basilicata in via Isca del Pioppo 92/B. All’incontro interverranno Antonella Petracca presidente

Sezione Provinciale AISM di Potenza e il notaio Michele Venezia.

Durante l’evento il pubblico potrà approfondire tematiche delicate legate alle successioni testamentarie e alle polizze a vita e ai lasciti solidali, che costituiscono un importante strumento per realizzare progetti significativi di AISM e della sua Fondazione, FISM.

“Sostenere con una disposizione testamentaria l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e la sua Fondazione significa dare un futuro alla ricerca scientifica per trovare la causa della SM e la cura definitiva e garantire oggi una buona qualità di vita”. Dichiara Antonella Petracca,

Presidente della Sezione Provinciale AISM di Potenza.

Si terrà inoltre un evento online, di informazione e di sensibilizzazione al tema, in programma per il 30 gennaio alle ore 17. L’incontro in modalità virtuale, al quale sono invitati tutti i cittadini che potranno iscriversi tramite il link Aism.it/eventolasciti, sarà moderato dalla giornalista e conduttrice televisiva Francesca Romana Elisei.

Il calendario degli incontri e le informazioni sulla Settimana Nazionale AISM dei Lasciti

Testamentari 2024 sono disponibili al numero verde 800-094464 e sul sito

dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla www.aism.it/lasciti. Sempre al numero verde

dedicato si potrà anche richiedere gratuitamente la guida ai lasciti testamentari realizzata da AISM in collaborazione e con il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato.

Uno sguardo in materia di diritto che, con un linguaggio semplice e chiaro, aiuta a districarsi in una materia tanto complessa, come quella delle successioni, aiutando le persone interessate a fare scelte consapevoli.

La sclerosi multipla è una grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica,

imprevedibile e spesso progressivamente invalidante. Nel nostro Paese si registra una

nuova diagnosi ogni 3 ore. La diagnosi avviene per lo più tra i giovani sotto i 40 anni e le donne. Il 10% della popolazione colpita non ha ancora compiuto 18 anni. La SM in età

pediatrica si manifesta in un momento di piena crescita delle funzioni cerebrali, potendo portare all’insorgenza di problemi cognitivi e di disabilità fisica.

Negli ultimi anni la ricerca ha fatto importanti passi avanti per rallentare la progressione

della malattia e migliorare la qualità della vita delle circa 137mila persone con SM in Italia, alle quali ogni anno si aggiungono 3.600 nuove diagnosi. Ma la cura definitiva non è stata ancora trovata.

Come un lascito può aiutare le persone con sclerosi multipla

Con un lascito all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e alla sua Fondazione FISM è possibile realizzare importanti servizi e progetti di ricerca.

con 4.500 euro si può attivare un nuovo Sportello di accoglienza, informazione e orientamento per le persone che convivono con la SM;

con 9.500 euro si può acquistare un dispositivodiagnostico portatile cardiopolmonare;

con 26.000 euro è possibile finanziare una borsa di studio annuale per un giovane ricercatore impegnato negli studi sulla SM mentre con 34.000 euro si può sostenere una borsa di studio annuale per un ricercatore senior;

con 45.000 euro è possibile acquistare un pulmino per il trasporto attrezzato delle persone con SM.

CHI È AISM

L’AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione nel nostro Paese che

da 55 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e

promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.