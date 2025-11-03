Settimana FAI per il Clima: l’8 novembre focus sul lago del Pertusillo

Il 7 e 8 novembre 2025, il FAI Basilicata promuove due giornate dedicate al clima e alla sostenibilità, con l’obiettivo di diffondere consapevolezza e partecipazione sui temi del cambiamento climatico, valorizzando i paesaggi lucani come veri e propri laboratori di resilienza ambientale e sociale.

Il programma si aprirà venerdì 7 novembre a Matera, presso la Casa delle Tecnologie Emergenti, con il convegno I luoghi della resilienza: la sfida del clima che cambia in Basilicata (inizio alle ore 16.00). Un incontro tra esperti di climatologia, economia ambientale e rigenerazione territoriale per comprendere, con linguaggio accessibile, gli impatti del cambiamento climatico sui settori economici locali.

Nella giornata di sabato 8 novembre seguiranno tre percorsi esperienziali:

con inizio alle ore 10.00, a cura della Delegazione FAI della Costa Jonica, il percorso esperienziale Pantanello: luogo di adattamento e resilienza ambientale dall’epoca antica alle biotecnologie green accompagnerà i partecipanti nel cuore del Metapontino, presso l’azienda sperimentale Alsia Metapontum Agrobios. Attraverso le ricerche dell’archeologo Joseph Coleman Carter, a cura di narratori d’eccezione: il dott. Francesco Cellini, dirigente Area ricerche Alsia, il dott. Antonio De Siena, già Soprintendente Archeologico della Basilicata, il dott. Vincenzo Cracolici, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Metaponto e il geologo e docente Gregorio Giannini, verranno illustrate le antiche reti idriche e i sistemi agricoli della Magna Grecia, messi in dialogo con le moderne tecniche di gestione sostenibile delle risorse e dell’acqua, con un focus sulle criticità e i cambiamenti climatici nella Costa Jonica. Al termine della presentazione ci sarà una visita con i narratori dell’Area Archeologica “Pantanello” e dei laboratori del Centro Ricerche “Metapontum Agrobios”.

alle ore 15.00 con raduno presso Marina di Pisticci – Lido San Basilio, a cura del Gruppo FAI di Pisticci e della Valle dei Calanchi si potrà partecipare all’esperienza Sulle orme del clima che cambia – Passeggiata tra duna, fiume e mare alla foce del fiume Cavone. Il Gruppo FAI invita il pubblico a una passeggiata sulla duna per scoprire il fragile equilibrio tra mare, vento e vegetazione costiera. Il percorso offrirà un’immersione tra natura e scienza, con soste tematiche sull’erosione, la biodiversità e gli effetti del cambiamento climatico sulla costa ionica lucana.

A cura della Delegazione FAI di Potenza, sempre nella mattina di sabato 8 novembre, alle ore 10.00, con appuntamento presso il parcheggio Padre Pio a Spinoso, sarà possibile effettuare un’escursione lungo il lago Pietra del Pertusillo e attraversare il ponte di recente realizzazione. Seguirà alle ore 11.30 un incontro dedicato al clima presso il Palazzo Ranone.

La Settimana FAI per il Clima rappresenta così un viaggio nella Basilicata resiliente: un intreccio di scienza, cultura e comunità per custodire la bellezza dei paesaggi e costruire insieme un futuro più sostenibile.